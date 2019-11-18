سیاوش طهمورث بازیگر و کارگردان تئاتر درباره برنامه‌ریزی خود برای اجرای اثری جدید در مقام کارگردان، به خبرنگار مهر گفت: قصد دارم در جدیدترین فعالیت خود در زمینه کارگردانی تئاتر، نمایش «مولانا» را روی صحنه ببرم. حدود ۱۷ سال پیش طرحی را بر اساس زندگی مولانا مدنظر داشتم که چند بار برای تولید و اجرای آن اقدام کردم که به سرانجام نرسید و حالا قصد دارم این اثر را روی صحنه ببرم.

وی درباره زمان و مکان مدنظر خود برای اجرای نمایش «مولانا»، اظهار کرد: قصد دارم این نمایش را نیمه اول سال ۹۹ در تالار وحدت روی صحنه ببرم.

طهمورث درباره نوع نگاهی که به مولانا در این اثر نمایشی دارد، توضیح داد: در این اثر قرار است مخاطب در ابتدا با مولانا آشنا شود و بعد از آن وارد برخورد مولانا با شمس تبریزی می‌شویم.

این هنرمند تئاتر درباره وضعیت نگارش نمایشنامه «مولانا»، افزود: طرح این اثر را با ۲ مولانا شناس و یک دکترای ادبیات فارسی در میان گذاشته‌ام و کار نگارش متن در دست انجام است.

وی با اشاره به اینکه نمایش «مولانا» دارای تعداد بازیگر بالایی است، بیان کرد: در اجرای این نمایش یک خواننده معتبر حضور خواهد داشت و یک آهنگساز شناخته شده نیز سمفونی این نمایش را خواهد ساخت.

طهمورث در پایان سخنان خود یادآور شد: امسال روی «خسرو و شیرین» و «شیرین و فرهاد» ناصر خسرو نیز کار می کنم ولی در ابتدا قصد دارم نمایش «مولانا» را روی صحنه ببرم و بعد از آن کار روی «خسرو و شیرین» و «شیرین و فرهاد» را به اجرا برسانم.