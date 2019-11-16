به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، یدالله صادقی، با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین لزوما منجر به افزایش قیمت سایر کالاها نمیشود، تاکید کرد که برنامهای برای افزایش قیمت کالاها وجود ندارد.
وی افزود: با توجه به تاثیر روانی افزایش قیمت بنزین بر قیمت سایر کالاها، نظارتها بر بازار افزایش خواهد یافت تا هیچ یک از کالاهایی که از مبادی واردات یا تولید وارد بازار میشود، افزایش قیمت نداشته باشد.
همچنین به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، در مراکز عمده فروشی و خرده فروشی نیز بر ثبات قیمت و کیفیت کالاها نظارت خواهد شد.
این مقام مسئول از تشدید نظارت بر بازار از روز گذشته و با شروع سیاست جدید قیمت بنزین خبر داد و اعلام کرد که واردکنندگان و تولیدکنندگان تحت کنترل هستند و با هرگونه افزایش قیمت و گرانفروشی برخورد میشود.
صادقی با اشاره به اینکه سیاستهای نظارتی در شرایط خاص، مراقبت ویژهای برای تعدیل شرایط و جلوگیری از نابسامانی در بازار در نظر میگیرد، گفت که نظارت بر بازار با همکاری سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولید کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف انجام میشود.
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