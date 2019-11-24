تصویب یک فوریت الزام شهرداری به پیگیری ثبت ملی میراث طبیعی توچال

به گزارش خبرنگار مهر، طرح الزام شهرداری تهران به پیگیری ثبت ملی میراث طبیعی توچال تهران که با امضای ۱۵ عضو شورای شهر تهران به هیات رئیسه ارائه شده بود امروز در دستور صحن علنی شورای شهر قرار گرفت و با ۱۷ رای فوریت آن به تصویب رسید.

دلایل فوریت بررسی طرح جلوگیری از تخریب فزاینده میراث طبیعی شهر تهران و حفظ آن برای نسل آینده و مشاهدات میدانی از حضور لودرها و ماشین آلات ساخت و ساز در این محدوده بود.

پیشنهاد دهندگان این طرح با تاکید بر توجه به هویت تهران و حفظ ماهیت و ویژگی های طبیعی ارتفاعات توچال به عنوان میراث طبیعی شهر و نقش توسعه اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی پایتخت ایران شهرداری را موظف کرده با استفاده از ظرفیت های قانونی و با همکاری سایر سازمان ها و نهادهای ذیربط نسبت به پیگیری ثبت میراث طبیعی توچال تهران اقدام کند.

همچنین لازم است شهرداری تهران در پیگیری ثبت این اثر طبیعی نقش محدوده و حریم ارتفاعات توچال نسبت به مطالعه امکان سنجی معرفی منطقه حفاظت شده شهری و تدوین اصول و ضوابط حفظ کیفیت فیزیکی و زیستی ارتفاعات، مناظر و چشم اندازها، پدیده ها و محوطه های طبیعی اقدام کنند.

همچنین طرح های توسعه ای آتی در محدوده و حریم ارتفاعات توچال باید بر اساس رعایت اصول باشد.

به گزارش مهر، احمد مسجدجامعی طراح این طرح در دفاع از یک فوریت آن گفت: آخرین باری که در این جایگاه قرار گرفتم از طرح تعیین مکانی برای اعتراضات قانونی مردم دفاع کردم که این طرح نیز رد شد.

وی با بیان اینکه توچال از میراث طبیعی مهم پایتخت است که باید مورد حمایت مدیریت شهری قرار گیرد زیرا چندین پناهگاه متعلق به شهرداری تهران در این ارتفاعات وجود دارد همچنین نزدیک به یک دهه پیش شهردار کوهستان برای نظارت و مدیریت این حوزه مشخص شد.

مسجدجامعی با بیان اینکه ۱۶۰۰ گونه گیاهی در منطقه توچال وجود دارد گفت: باید برای حفظ و محافظت از این محدوده برنامه ریزی شود، امسال همزمان با هفته تهران بازدیدی از این محدوده داشتیم که نگرانی ما را نسبت به نگهداری توچال افزایش داد. تبلیغاتی که نسبت به وضعیت کوهستان نداشت در این محدوده نصب شده بود و وضعیت برای کوهنوردان آشفته بود، نه پارکینگ مناسب وجود داشت و سرویس های بهداشتی مناسب کوهنوردان نبود همچنین در آن ارتفاعات ما شاهد لودر و تجهیزات شهرسازی بودیم که ما را نگران تر می کرد و ممکن است به ۱۶۰۰ گونه گیاهی که در این محدوده وجود دارد آسیب برسد. با توجه به موضوع کوه خواری این نگرانی بیشتر می شود.

وی تاکید کرد: برای بهبود رفت و آمد در این منطقه جمع آوری زباله های شهری یک دهه پیش شهردار کوهستان ایجاد شد که با تصویب این طرح از این محدوده حفاظت بیشتری خواهد شد.

محمد سالاری در مخالفت با یک فوریت طرح گفت: باید محدوده کوهستان مشخص شود که آیا منظور از توچال همه محدوده های شمال یتهران است یا تنها محدوده کوهستانی است.

حجت نظری در موافقت یک فوریت طرح گفت: نوار شمالی شهر تهران سرمایه های شهر هستند که تا امروز توجه لازم به آن انجام نشده است و اینکه هر چه دیرتر این میراث طبیعی به ثبت برسد ممکن است آسیب های بیشتری به آن برسد.

وی درخواست کرد اعضای شورا به یک فوریت آن رای داده و سپس در محتوا به این جزییات دقت کنند.

در ادامه یک فوریت این طرح با ۱۷ رای موافق به تصویب رسید.