به گزارش خبرنگار مهر، همایون جوراب‌لو صبح یکشنبه در نشستی با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران ضمن بیان اینکه سمنان میزبان نمایشگاه منطقه‌ای صنایع‌دستی می‌شود، تأکید کرد: این نمایشگاه از چهارم تا سیزدهم آذرماه جاری در سمنان برگزار می‌شود.

وی بابیان اینکه استان‌های گلستان، مازندران، خراسان رضوی، قم، تهران، البرز و سمنان در نمایشگاه صنایع‌دستی منطقه‌ای کشور حضور خواهند داشت، افزود: در این نمایشگاه ۱۴۰ غرفه در اختیار تولیدکنندگان صنایع‌دستی از استان‌های هم‌جوار سمنان، قرارگرفته تا محصولات خود را به فروش برسانند.

معرفی و حمایت از صنایع‌دستی

سرپرست معاونت صنایع‌دستی اداره کل میراث‌ فرهنگی استان سمنان گفت: در این نمایشگاه صنایع‌دستی و سوغات هفت استان کشور به مدت ۱۰ روز در معرض دید عموم گذاشته می‌شود.

جوراب‌لو بابیان اینکه فراهم کردن زمینه فروش تولیدات صنایع‌دستی و حمایت از این هنرمندان محور اصلی برگزاری نمایشگاه منطقه‌ای صنایع‌دستی کشور در سمنان است، ابراز داشت: آشنایی هر چه بیشتر مردم باهنر صنایع‌دستی از انتظاراتی است که با برگزاری این رویداد فرهنگی، هنری به دنبال تحقق آن هستیم.

وی بابیان اینکه نمایشگاه صنایع‌دستی در سالن شهرداری سمنان واقع در بلوار ۱۷ شهریور برگزار می‌شود، افزود: این رویداد از فردا، چهارم آذرماه به مدت ۱۰ روز از ساعت ۱۵ الی ۲۲ میزبان علاقه‌مندان به صنایع‌دستی و سوغات شهرهای ایران اسلامی است.