لغو ویزای ورود به نخجوان برای اتباع ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، از تاریخ دهم آذرماه سال جاری روادید ورود به جمهوری خودمختار نخجوان برای اتباع جمهوری اسلامی ایران لغو می‌شود.

بر این اساس اتباع جمهوری اسلامی ایران می‌توانند از تاریخ دهم آذرماه جاری بدون دریافت روادید وارد خاک جمهوری خود مختار نخجوان شده و به مدت ۱۵ روز اقامت داشته باشند.

اتباع ایرانی که قصد سفر به دیگر اراضی جمهوری آذربایجان (بجز جمهوری خودمختار نخجوان) را دارند، کماکان باید با پرداخت مبلغ ۲۰ دلار روادید ورود دریافت کنند که این روادید در فرودگاه بین المللی شهر نخجوان نیز صادر می‌شود.

پیش از این در مهر ماه امسال، اداره وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در جمهوری خودمختار نخجوان گزارش داده بود : اتباع جمهوری اسلامی ایران از ۱۵ مهر ۱۳۹۸ می‌توانند در مبادی ورودی مرزهای جمهوری خودمختار نخجوان شامل جلفا، پلدشت (شاه تختی) و صدرک، ایستگاه راه آهن و فرودگاه بین المللی شهر نخجوان با پرداخت مبلغ پنج یورو یا معادل مناتی آن (نزدیک به ۹ منات - ارز ملی جمهوری آذربایجان) روادید یک بار ورود به نخجوان را با اعتبار اقامت ۱۵ روزه دریافت کنند.

هزینه دریافت ویزای سفر شهروندان ایرانی به جمهوری خودمختار نخجوان پیش از این ۱۲ دلار ( ۲۱ منات) بود.