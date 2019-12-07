۷۹ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن استان سمنان وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسودی صبح شنبه در جلسه کارشناسی شورای معادن استان سمنان به میزبانی سازمان صمت استان بابیان اینکه ۶۰۰ واحد معدنی در استان سمنان فعال است، ابراز داشت: این معادن ظرفیت استخراج سالانه ۲۳ میلیون تن مواد معدنی را دارد.

وی بابیان اینکه در معادن استان سمنان بالغ‌بر ۹ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری صورت گرفته است، افزود: این معادن اشتغال بیش از سه هزار و ۷۰۰ نفر را فراهم کردند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان بابیان اینکه طی هشت‌ماهه گذشته سال جاری ۷۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال حقوق دولتی از معادن وصول‌شده است، ابراز داشت: حمایت خاص و تسهیل در امور فرآوری مستقر در معادن مورد تاکید قرار دارد.

اسودی بابیان اینکه ذخیره قطعی این معدن استان سمنان در حدود ۵۹۴ میلیون تن می‌رسد، تصریح کرد: ظرفیت بسیار خوبی در حوزه بهره‌برداری، استخراج و اشتغال معادن وجود دارد که سازمان صنعت و معدن در این راستا از سرمایه‌گذاران حمایت‌های لازم را خواهد داشت.

وی عدم رسوخ فناوری‌های پیشرفته در بحث استخراج و سرمایه‌گذاری در بخش فرآوری مواد معدنی را یکی از مهم‌ترین مشکلات این بخش دانست و افزود: علی رغم اینکه وجود معادن استان سمنان از مزیت نسبی برخوردار هستند اما تاکنون این مهم به مزیت رقابتی تبدیل نشده است.