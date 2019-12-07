به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ فضل الله شیری اظهار داشت: در فصل پاییز و شروع بارش ها، شاهد لغزندگی جاده ها و معابر درون شهری هستیم که همین موضوع می طلبد تا رانندگان دقت بیشتری به خرج دهند.

وی ادامه داد: رفع نواقص فنی خودرو، همراه داشتن تجهیزات ایمنی، رعایت کردن سرعت مطمئنه و پرهیز از کارهایی که باعث هواس پرتی انها می شود از جمله این موارد است.

رئیس پلیس راهور کرمانشاه خاطرنشان کرد: هنگام بارش باران دید راننده محدود و میدان دید وی به خاطر بخار شیشه های خودرو کاهش می یابد که می طلبد رانندگان نسبت به سالم بودن بخاری و برف پاک کن های خودروی خود مطمئن باشند.

سرهنگ شیری عنوان کرد: عابران پیاده نیز هنگام عبور از عرض خیابان به چراغ راهنما و عبور خودروها توجه لازم را داشته باشند و حتی الامکان از پل های عابر پیاده استفاده کنند.

وی در پایان از رانندگان موتورسیکلت نیز خواست تا حتما از کلاه ایمنی استفاده و مقررات رانندگی را به صورت کامل رعایت و اجرا کنند.