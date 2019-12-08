انفجار ستاره دنباله دار ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، ماهواره سیاره یاب ناسا (TESS) به طور کامل و دقیق فرایند انفجار یک ستاره دنباله دار را ثبت کرده است.

این ماهواره لحظه انفجار یخ و گرد و غبار از ستاره دنباله دار۴۶P/Wirtanen را در سال ۲۰۱۸ ثبت کرده است. در زمان ثبت عکس های این رویداد، فاصله ستاره دنباله دار تا زمین به کمترین میزان رسیده بوده است.

این انفجار به مدت ۲۰ روز ادامه داشته و ۲.۲ میلیون پوند یخ و غبار در فضا منتشر شده است. ناسا با کمک مجموعه ای از تصاویر یک تایم لپس از این رویداد نادر ساخته است.

۴۶P/Wirtanen نخستین بار در دهه ۱۹۴۰ میلادی هنگام مدار زدن دور خورشید رصد شد. اما سال گذشته فاصله آن تا زمین به ۳۰ برابر مسافت سیاره خاکی تا ماه رسید.

به طور دقیق انفجار ۴۶P/Wirtanen در ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی و در ۲ مرحله اتفاق افتاده است. نخست به مدت یک ساعت نوری درخشان در فضا رصد شد و پس از آن در مرحله دوم و طی ۸ ساعت پس از انفجار این نور درخشان تر شد. محققان معتقدند مرحله دوم انفجار ناشی از انتشار غبار ستاره دنباله دار بوده که نور خورشید را بیش از پیش منعکس می کرده است.

پس از به اوج رسیدن درخشانی ۴۶P/Wirtanen، طی دوهفته درخشندگی آن افول کرد. کل فرایند انفجار ۲۰ روز طول کشید.

تونی فارنهام محقق ارشد این تحقیق می گوید: طی ۲۰ روز تصاویر متعددی از این فرایند ثبت شد و ما توانستیم تغییرات در میزان درخشندگی را به راحتی بررسی و ارزیابی کنیم. تلسکوپ TESS نیز برای همین ساخته شده است.

به گفته او نمی توان زمان انفجار ستاره دنباله دار را پیش بینی کرد. اما این رویداد به طور کامل ثبت شده است.