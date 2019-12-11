به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی صبح چهارشنبه در دیدار با استاندار کرمان و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور بیان داشت: معین‌های اقتصادی در ایجاد اشتغال‌های خرد در حال انجام اقدامات خوبی است که در این رابطه سازمان فنی و حرفه‌ای می‌تواند به عنوان بازوی این معین‌ها تلقی شود و با مهارت آموزی به کمک این حوزه بیاید.

وی افزود: کرمان جزو سه استان‌ اقتصاد مقاومتی در کشور است که در راستای این موضوع خیلی از شرکت‌های بزرگ استان در حوزه کارهای کوچک کار می‌کنند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: شهرستان شهداد سال گذشته نزدیک به هزار و 500 بازدیدکننده داشت که امسال به چهار هزار گردشگر رسیده در قلعه گنج، منوجان و جاهای مختلف هم شاهد این پیشرفت در حوزه گردشگری بودیم که این موفقیت‌ها حاصل آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در این خصوص بوده است.

پورابراهیمی بیان کرد: پیشنهاد می‌کنم یک تفاهمنامه ما بین سازمان فنی حرفه‌ای و معین‌های اقتصادی در راستای آموزش مهارت در سطح استان کرمان منعقد شود.

وی یادآور شد: همچنین پیشنهاد می‌کنم شهرک‌های حرفه‌آموزی در کرمان ایجاد شود زیرا ایجاد این شهرک‌ها سبب کاهش هزینه سرانه خدمت در آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای خواهد شد.

پورابراهیمی ادامه داد: می‌توان زمینی در راستای ایجاد شهرک‌های حرفه‌آموزی اختصاص داد تا متقاضیان از مهارت‌های ارائه شده در آنها بهره‌مند شوند.