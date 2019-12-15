به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه در حاشیه امضای تفاهمنامه بین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و بانک ملت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره وضعیت گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان گفت: گازرسانی در سیستان و بلوچستان فعال است، گازرسانی به زابل، خاش، سراوان در حال اجرا است و حتی شبکه گازرسانی داخلی در زاهدان در حال توسعه است.

وی در توضیح بیشتر گفت : پیمانکار خط انتقال گاز ایرانشهر-چابهار-کنارک با مشکل روبه رو و کنار گذاشته شد و پیمانکار جدید برای این خط انتخاب شد و روند احداث ادامه دارد. به طور کلی گازرسانی در تمام جبهه ها و شهرها در سیستان و بلوچستان در حال انجام است.

وی ادامه داد: اخیرا دستور دادیم تا کارهای عملیات داخل شهرهای زابل و چهار شهر دیگر فعال شود. گازرسانی در سراسر زاهدان در حال انجام است. این استان آخرین استانی است که در حال گازرسانی به آن هستیم.

این مقام مسوول در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره برنامه این وزارت خانه برای قیمت گازوییل به استناد مندرجات تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۹ تاکید کرد: دولت برنامه ای برای افزایش قیمت گازوئیل ندارد.

زنگنه در پاسخ به اینکه علت کمبود کپسول‌های گاز ال‌پی‌جی در کشور به ویژه در استان سیستان و بلوچستان چیست؟ توضیح داد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، رقم قابل توجهی را بیش از نیاز استان‌هایی که از گاز ال‌پی‌جی استفاده می‌کنند، به شرکت‌های توزیع کننده تحویل داده است و این توزیع‌کنندگان نیز اعلام می‌کنند که ما تمام آن را بین مردم توزیع می‌کنیم اما پیش‌بینی ما این است که تمامی این کپسول‌ها در بخش خانگی استفاده نمی‌شود و بخشی از آن به شکل خطرناک، تبدیل به سوخت خودرو می‌شود و بخشی دیگر نیز قاچاق می‌شود.

زنگنه در پاسخ به اینکه آیا درآمد دولت شامل درآمد صادرات بنزین نیز می شود؟ توضیح داد: درآمد حاصل از صادرات بنزین به محل خزانه (بودجه کشور) واریز می شود اما این درآمد صرف تخصیص کمک معیشتی داخلی نمی شود بلکه این مبلغ کمک معیشتی از محل درآمدهای داخلی گرانی بنزین تأمین می شود که به قشر ضعیف تر جامعه اختصاص می یابد.

راههایی برای جلوگیری از قاچاق LPG داریم

این مقام مسئول درباره اینکه راه حل جلوگیری از قاچاق یا مصرف غیر خانگی LPG چیست؟ گفت: در حال بررسی راه حل های موجود هستیم و طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده راه هایی را در پیش می گیریم تا مطمئن شویم کپسول گازهای LPG توزیع شده در استان ها (به ویژه استان سیستان و بلوچستان) که مصرف کننده نهایی که مصارف خانگی است، می رسد.

وزیر نفت در ارتباط با آخرین وضعیت قرارداد میدان گازی فرزاد B، تصریح کرد: بخش اول این قرارداد تصویب شده و بر این اساس ۷۵ میلیون دلار از منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران به شرکت ایرانی فعال در این پروژه تخصیص داده ایم تا کار خود را آغاز کرده و از روند اجرای پروژه عقب نماند و در این مدت مصوبه شورای اقتصاد برای تأمین مالی این پروژه از ماده ۱۲ در قالب قرارداد بیع متقابل نهایی شود.

قاچاق بنزین چقدر کاهش یافت؟

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که چه میزان از ۲۲ میلیون بنزین صرفه جویی صورت گرفته در مصرف بنزین ناشی از کاهش قاچاق است، اظهار داشت: رقم ۲۲ میلیون لیتر صرفه جویی روزانه عدد صحیحی است اما باید اندکی تا ماه های آینده صبر کنیم تا این رقم تثبیت شود. این رقم در ۵ ماه آینده ثابت نیست چرا که هر تغییر قیمتی شوک اولیه ای را به مصرف وارد می کند و باید منتظر باشیم تا میزان صرفه جویی نهایی به طور میانگین مشخص شود. این در حالی است که اکنون فصل مصرف حداقلی بنزین است. البته رقم اعلام شده کاهش مصرف در مقابل مدت زمان مشابه سال قبل است اما آنچه قطعی است این است که با افزایش قیمت بنزین کاهش مصرف را در پی داریم چرا که تغییرات قیمتی بالا بوده است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم، یادآور شد: افزایش قیمت بنزین موجب می شود که مردم به سوی سوخت های جایگزین که می تواند CNG و در برخی موارد LPG باشد بروند که افزایش مصرف LPG موید آن است.

زنگنه ادامه داد: نمی توانیم رقم دقیقی را برای مصرف بنزین خارج از سهمیه بندی اعلام کنیم اما ارزیابی ها نشان می دهد بالغ بر ۶۰ میلیون لیتر در روز مصرف سوخت سهمیه بندی است که در کارت های سوخت به طور ماهانه شارژ می شود.

سهمیه‌بندی تاثیری روی قاچاق بنزین نداشته است؟

وی با تأکید بر اینکه سهمیه بندی تأثیری بر کاهش قاچاق بنزین ندارد، گفت: آنچه در قاچاق تأثیر دارد قیمت است. همانطور که می بینید در حال حاضر محدودیتی برای سوخت گیری بنزین به صورت آزاد وجود ندارد اما افزایش قیمت آن موجب کاهش حاشیه سود قاچاق بنزین شده است. البته باید در نظر داشت که قاچاق بنزین بسیار کم است. چرا که خطر قاچاق بنزین بیشتر است.

وزیر نفت عمده قاچاق سوخت را متعلق به گازوئیل دانست و گفت: قاچاق بنزین خطر بالایی دارد اما قاچاق گازوئیل حتی در حجم های بالا خطر چندانی ندارد و این فراورده همواره یارانه ای بوده است. باید از روش های دیگر برای جلوگیری از کاهش این قاچاق استفاده کنیم. از روش قیمتی نمی توانیم برای کنترل مصرف استفاده کنیم بنابراین باید روش های غیر قیمتی را پیشنهاد داد. در این راستا به خودروهای دیزلی براساس پیمایش گازوئیل تخصیص می دهیم اما نیروگاه ها براساس پیمایش نیستند.

فاز ۱۱ پارس جنوبی بطور کامل دست شرکت های ایرانی است

این مقام مسئول در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت فاز ۱۱ پارس جنوبی نیز توضیح داد: قرارداد فاز ۱۱ به طور کامل به شرکت ایرانی انتقال داده شده و این شرکت در حال پیگیری امورات مربوط به این فاز است.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره عملکرد بورس انرژی در حوزه فرآورده های نفتی و نفت خام، توضیح داد: در بخش صادرات فرآورده از طریق بورس، عملکرد بسیار موفقی داشتیم. به طوری که تمام صادرات بخش خشکی فرآورده ها از طریق بورس انرژی انجام می شود و عمده صادرات آبی فرآورده ها نیز از طریق بورس خرید و فروش می شود اما در بخش عرضه نفت خام و میعانات گازی با وجود عرضه منظم و پایدار، موفقیت چندانی نداشتیم.

زنگنه درباره اینکه آیا امکان خرید نفت از ایران در نتیجه سفر رئیس جمهوری به ژاپن وجود دارد؟ گفت: این یک تصمیم و اقدام سیاسی است و نمی توانم در این زمینه اظهار نظری داشته باشم اما به نظر می رسد اگر معافیتی برای خرید در نظر گرفته شود به صورت تک کشوری نخواهد بود.

وزیر نفت با اشاره به اینکه گازوئیل توزیع شده در شهرهای بزرگ و حتی محورهای مواصلاتی اصلی کشور مانند تهران و بندرعباس و یا اصفهان یورو ۴ است، اظهار داشت: مازوت با گوگرد مطابق استاندارد IMO از سوی ایران تأمین شده است و مشکلی در این زمینه نداریم.