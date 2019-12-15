به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر صادق تبریزی درباره طرح «هر خانه، یک پایگاه سلامت»، اظهار کرد: این طرح با پیشنهاد وزیر بهداشت آغاز و بر این اساس مقرر شد، برای هر خانوار، از درون خانواده ها، یک نفر را که از دانش، هوش، توانمندی و مهارت کافی برخوردار است، انتخاب کنیم. به این فرد آموزش‌هایی را در ارتباط با سلامت خود و خانواده اش ارائه می‌ دهیم تا هم خود شخص این مسائل را رعایت کرده و هم خانواده او تحت مراقبت باشند.

وی ادامه داد: اگر در خانواده این افراد بیماری‌ هایی مانند دیابت و فشار خون وجود داشته باشد، مهارت این فرد درون خانواده بالا می‌رود تا از آن فرد بیمار نیز مراقبت کنند.

رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت بیان کرد: این طرح در حال حاضر به صورت آزمایشی در سه دانشگاه علوم پزشکی کاشان، سمنان و قزوین در حال اجراست و انتظار می‌رود در سه ماه پایانی سال، بسته خدمتی و مجموعه‌ های آموزشی خود را کامل کنیم و برای اجرای موفق این طرح، روابط خود را با سایر دستگاه‌ها مثل آموزش و پرورش و شهرداری ‎ها و شورای شهر گسترش بدهیم.

تبریزی تصریح کرد: دستگاه‌ های دولتی و حتی خیّرین سلامت و سازمان ‎های مردم نهاد می‎توانند در اجرای طرح «هر خانه، یک پایگاه سلامت» به وزارت بهداشت کمک کنند.

وی اظهار کرد: این طرح در واقع یک آموزش عمومی برای بهداشت و خود مراقبتی محسوب می‎ شود.

رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت عنوان کرد: در این طرح از درون هر خانوار یک سفیر سلامت تعیین و تربیت می شود که با رابط سلامت محله در ارتباط خواهد بود. این رابط سلامت محله نیز با مراقب سلامت که در خانه بهداشت یا پایگاه سلامت حضور دارد، ارتباط خواهد داشت. مراقب سلامت یا بهورز، دانش لازم را به این افراد منتقل می کنند. بر این اساس، شبکه سلامت شکل می گیرد تا دانش سلامت بالاتر رود.

تبریزی بیان کرد: اولین منفعت این طرح، این خواهد بود که اطلاعات صحیح از مجرای صحیح منتقل می شود. به طور مثال، امروزه در فضای مجازی اطلاعات بسیار نادرستی منتشر می شود و برخی از افراد موارد نادرستی را توصیه کرده و حتی مردم تحریک می شوند که از واکسیناسیون استفاده نکنند. این موارد با هیچ منطق و علمی در جهان انطباق ندارد و در نتیجه باید مسیری برای انتقال دانش سلامت صحیح به مردم ایجاد کنیم. اگر دانش مردم بالا رود و احساس مسئولیت در برابر سلامت خود داشته باشند، از خطراتی که می تواند آنها را تهدید کند، به موقع پیشگیری می کنند.

رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت اظهار کرد: پیش بینی ما این است که این طرح هم به افزایش سلامت جامعه و هم کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری های غیرواگیر منجر خواهد شد.