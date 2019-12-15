جزئیات بارش شدید باران در خوزستان/بارش در کدام شهرها بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سبزه زاری یکشنبه شب در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان خوزستان اظهار کرد: سامانه بارشی جدید از فردا و از سمت جنوب و جنوب غربی استان وارد استان شده و دیگر بخش های استان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه این سامانه از نظر هواشناسی هشدار دهنده نیست، افزود: با توجه به حجم بارش ها در بازه زمانی ۸ تا ۱۰ساعت و با توجه به وضع فاضلاب شهرهای ما، این بارش مشکل ساز خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان خوزستان با اشاره به هشدار های هواشناسی به استان های همجوار، تصریح کرد: برای استان هایی ماننده بوشهر بارش ۲۰۰میلی متر در این بازه زمانی پیش بینی شده که میزان زیادی است.

سبزه زاری بیان کرد: در مناطق ما احتمال بارش باران در شهر های جنوبی مانند هندیجان، ماهشهر و امیدیه ۱۰۰تا۱۱۰ میلی متر و در اهواز ۳۵ تا ۶۵میلی متر خواهد بود.

وی گفت: بارش باران و رعد و برق شدید صبح از ماهشهر آغاز و اواسط روز به اهواز خواهد رسید، حجم باران در مرکز استان بعد از ظهر تا نیمه شب خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان بیان کرد: روز سه شنبه این سامانه بیشتر در شرق و شمال شرق استان خواهد بود و بعد از استان خارج خواهد شد.

سبزه زاری بیان کرد: بارش ها تا نیمه آذر ماه ادامه خواهد داشت و بعد کم کم از بارش ها کاسته خواهد شد اما این نشان دهنده خشکسالی نیست.