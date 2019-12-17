به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته پژوهش و نوآوری دفاعی، گردهمایی روسای آزمایشگاه های تحقیقاتی همکار وزارت دفاع در اکتساب فناوری رو به آینده با حضور وزیر دفاع و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور برگزار شد.

امیر حاتمی در این مراسم ضمن بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی موسسه تحقیقات و نوآوری دفاعی با حضور در جمع نخبگان و دانشمندان صنعت دفاعی گفت: به لحاظ ژئوپولتیکی وجغرافیایی در موقعیت و منطقه ای از جهان هستیم که قدرت لازمه بقای ما در این منطقه است.

وی با بیان اینکه عظمت، عزت و استقلال یک ملت در گرو داشتن قدرت است افزود: نیمی از جمعیت ایران در جنگ جهانی اول با وجود اعلام بی طرفی ایران از بین رفتند و این بیانگر اهمیت قدرت در معادلات منطقه ای و جهان است و نشان می دهد نظام های استکباری به عهد خود وفادار نبوده و ما مجبور به افزایش قدرت خود در تمامی حوزه ها به ویژه دفاعی هستیم.

وزیر دفاع ادامه داد: تجهیزات و تسلیحات دفاعی علت آسیب و شکست ایران در زمان دو جنگ جهانی و همچنین جنگ چالدران نبود؛ ایران به دلیل عدم رشد علم و فناوری توان دفاع از حریم خود را نداشت و در دنیایی که زور و قدرت حاکم است دچار غافلگیری علمی شد.

وزیر دفاع با بیان اینکه تحریم های دفاعی باعث تغییر نگاه وارداتی جمهوری اسلامی در حوزه نظامی و شکوفایی در این عرصه شد، افزود: با الگوهای جدید علم و فناوری در حوزه دفاعی آسیب ها را شناسایی و امروز به نقطه‌ای رسیدیم که نه تنها غافلگیر نمی‌شویم بلکه دشمن را در مرحله تصمیم گیری دچار غافلگیری کرده و با اراده خود تعیین راهبرد و استراتژی می‌کنیم.

امیر سرتیپ حاتمی با بیان پیشرفت‌ها و دستاوردهای ارزشمند صنعت دفاعی تصریح کرد: امروز وزارت دفاع مسئولیت پیش برندگی در کشور دارد و از سرریز دانش خود به سازمان ها و صنایع، شرکت های دانش بنیان و خصوصی کمک می‌کند.