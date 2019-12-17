به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، آکادمی اسکار شب پیش همراه با فهرست کوتاه راه‌یافتگان به بخش بهترین فیلم بین‌المللی، فهرست کوتاه نامزدهای بخش‌های جلوه‌های تصویری، چهره‌پردازی و طراحی مو، موسیقی متن، بهترین ترانه، مستند بلند، مستند کوتاه، فیلم کوتاه و انیمیشن کوتاه را نیز اعلام کرد.

از میان این فهرست‌ها، نامزدهای اسکار ۲۰۲۰ انتخاب می‌شوند.

راه یافتگان به این بخش‌ها عبارتند از:

فهرست متشکل از ۱۰ فیلم در بخش بهترین فیلم بین‌المللی

«انگل»، «درد و افتخار»، «بینوایان»، «پرنده رنگین»، «سرزمین عسل»، «بدن مسیح»، «قد بلند»، «آتلانتیک»، «حقیقت و عدالت»، «آن‌ها که ماندند»

فهرست متشکل از ۱۰ فیلم در بخش بهترین جلوه‌های تصویری

«آلیتا: فرشته جنگ»، «انتقام‌جویان: پایان بازی»، «کاپیتان مارول»، «گربه‌ها»،‌ «جمینی من»‌،‌ «ایرلندی»، «‌شیرشاه»، «۱۹۱۷»، «جنگ‌ ستارگان: خیزش اسکای ‌واکر»، «ترمیناتور: سرنوشت تاریک»

فهرست متشکل از ۱۰ فیلم در بخش بهترین چهره‌پردازی و طراحی مو

«بامب شل»، «دولمایت اسم من است»، «دانتون ابی»، «جوکر»، «جودی»، «زنان کوچک»، «شریر: معشوقه شیطان»، «۱۹۱۷»، «روزی روزگاری در هالیوود»، «راکت‌من»

فهرست متشکل از ۱۵ فیلم در بخش بهترین موسیقی متن

«انتقام‌جویان: پایان بازی» ساخته آلن سیلوستری، «بامب‌شل» ساخته تئودور شاپیرو، «وداع» ساخته الکس وستن، «فورد در برابر فراری» ساخته مارکو بلترامی، «یخ‌زده ۲» ساخته کریستف بک، «جوجو خرگوش» ساخته مایکل جیاچینو، «جوکر» ساخته هیلدور گودنادوتیر، «شاه» ساخته نیکلاس بریتل، «زنان کوچک» ساخته الکساندر دپلا، «داستان ازدواج» ساخته رندی نیومن، «بروکلین بی‌مادر»‌ساخته دانیل پمبرتن، «۱۹۱۷» ساخته تامس نیومن، «درد و افتخار» ساخته آلبرتو ایگلسیاس، «جنگ‌ ستارگان: خیزش اسکای‌واکر» ساخته جان ویلیامز، «ما» ساخته مایکل آبلز

فهرست متشکل از ۱۵ فیلم در بخش بهترین ترانه

«علاء‌الدین» برای بدون حرف، «پدرخوانده سیاه‌پوست» برای نامه به پدرخوانده‌ام، «موفقیت» برای ترانه کنار تو می‌مانم، «برانکس آمریکا» برای ترانه دا برانکس، «یخ زده ۲» برای ‌درون ناشناخته، «هریت» برای بر پا خیز، «فیلم لگو ۲: بخش دوم» برای آهنگ دلچسب، «شیرشاه» برای ترانه هیچ‌وقت دیر نیست، «شیرشاه» برای ترانه روح، «بروکلین بی‌مادر» برای ترانه نبردهای روزانه، «انگل» برای ترانه یک لیوان سوجو، «راکت‌من» برای ترانه دوباره خودم را دوست می‌دارم، مستند «تونی موریسون: قطعه‌هایی که هستم» برای ترانه بالاتر از آب، «داستان اسباب‌بازی ۴» برای ترانه نمی‌توانم بگذارم خودت را دور بیندازی، «رز وحشی» برای ترانه گلاسکو

فهرست متشکل از ۱۵ فیلم بخش بهترین مستند بلند

«حامی»، «کارخانه آمریکایی»، «آپولو»، «آپولو ۱۱»،‌ «آکوآرلا»،«بزرگ‌ترین مزرعه کوچک»، «غار»، «مرز دموکراسی»، «برای سما»، «هک بزرگ»،‌«سرزمین عسل»، «خانه را خراب کن»، «مِیدن»،‌«خانواده نیمه‌شب»،«ملت تک‌فرزند»

فهرست متشکل از ۱۰ فیلم در بخش بهترین مستند کوتاه

«بعد از ماریا»، «آتش در بهشت»، «روح‌های شوگرلند»، «فقدان»، «یادگیری اسکیت‌ در منطقه جنگی»، ‌«اگر یک دختر هستی»، «زندگی غافلگیرم کرد»، «شبگردها»، «سوپرمن سنت لوئیس»،‌ «نزدیک بمان»

فهرست متشکل از ۱۰ فیلم در بخش بهترین فیلم کوتاه

«برادری»، «هدیه کریسمس»، «دست‌های کوچک»، «میلر و پسر»، «کلوپ فوتبال نفتا»، «پنجره همسایه»، «پناهنده»، «ساریه»، «یک خواهر»، «گاهی وقت‌ها به مردن فکر می‌کنم»

فهرست متشکل از ۱۰ فیلم در بخش بهترین انیمیشن کوتاه

«دختر»، «عشق مو»، «او بدون کهکشان نمی‌تواند زندگی کند»، « Hors Piste»، «فراموش‌نشدنی»، «کیت بال»، «فیزیک غم»، «ذهن ذهن من»، «خواهر»، ‌«عمو توماس»

مراسم اسکار ۲۰۲۰ یکشنبه ۹ فوریه (بامداد دوشنبه ۲۱ بهمن به‌وقت ایران) برگزار و اسامی برندگان از میان این فهرست‌ها انتخاب و معرفی می‌شود.