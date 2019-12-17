به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید علیرضا ادیانی، روز سه شنبه در نشست توجیهی تخصصی معاونین تبلیغات و روابط عمومی عقیدتی سیاسی های فرماندهی انتظامی استان های سراسر کشور، اظهار کرد: برگزاری نشست های تخصصی می تواند باعث تحول، کارآمدی، روزآمدی و افزایش توانمندی معاونین در اجرای ماموریت های محوله می شود.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا با اشاره به مسئله تبلیغ و شیوه های آن در در قرآن کریم، گفت: یکی از مهم ترین ابزار ابلاغ از دیر باز ، مسئله تبلیغ و بیان بوده است بگونه ای که قرآن کریم خودش را بیان مبین، تبیان و ... و ذکر معرفی کرده است که در حال حاضر نقش ذکر قرآن کریم، همان دیوار نوشته ها، بنر ها و پوستر های معنوی در اذهان است که نقش یادآوری را ایفا می کتد. از سوی دیگر انبیاء الهی نیز صرفا مسئول رساندن وحی نبودند بلکه مسئول تبلیغ دین و آیات الهی نیز بودند.

وی افزود: انبیاء الهی همیشه برای ابلاغ پیام، با شیوه های متعددی و با شناخت مخاطبین خاص خود نسبت به تبلیغ اقدام و به گونه ای که همیشه برای مخاطبین خود حرف نو و جدیدی مطرح می نمودند و بر همین مبنا می توانستند با ابزار تبلیغ بر جامعه ای که مامور آن بودند به میزان مقدوراتشان پیام را برسانند. انبیاء الهی نیز موانع متعددی داشتند ولی نحوه و شیوه های به کارگیری آن بگونه ای بود که بر دیگر موضوعات مرتبط مسلط می شد.

حجت الاسلام و المسلمین ادیانی افزود: ما برای تحقق اهداف خود در تبلیغ، بایستی نسبت به یک کار تحقیقاتی عمیق بر پیشینه و تاریخچه انجام دهیم تا از راهکارهای غفلت شده در این خصوص، بهره برداری لازم صورت پذیرد از سوی دیگر معاونین تبلیغات و روابط عمومی رده ها نیز نسبت به روزآمدی و ارتقاء تجربی و دانشی خودر در حوزه تبلیغات بیش از پیش تلاش کنند. توصیه من به شما عزیزان این است که آن پیام هایی را که ضرورت اسلام، انقلاب و مخاطبین است را مخابره نمایید و آن را فرا بگیرید واز انتقال پیام های خارج از این موضوعات پرهیز نمایید.

وی افزود: بنده در سفرهای استانی بعضا مشاهده می کنم مسئولین، نمایندگان معزز در استان ها و فرماندهان نسبت به فعالیت چشم گیر سازمان عقیدتی سیاسی چه در بحث محتوایی و چه در ایجاد فضای معنوی در سراسر کشو تقدیر می کنند و این امر خود نقطه اتکایی برای پیش روندگی و کارآمدی سازمان در آینده را بیان می کند. بنده به عنوان یک روحانی، بدنبال رهبری معنوی یک سازمان هستم و انشا الله با توکل و پشتکار مضاعف در تحقق این امر در نیروی انتظامی تلاش خواهیم کرد.

رئیس ساعس در ادامه افزود: باید ظرفیت های درونی خود برای ارتقاء دانش و محتوایی نمودن برنامه ها و فعالیت سازمانی بالا ببرید تا بتوانید در حوزه فعالیت های خود موفق باشید. حال در اگر شما به دانش تبلغی دست بیابید و خبره آن شوید می توانید به راحتی مفاهیم خود را ذهن مخاطبین تفهیم کنید. هماهنگونه که در زمان جنگ، فعالیت های تبلیغی بسیار نقش بسزایی در پیروزی های عملیات ها داشت.

حجت الاسلام ادیانی گفت: اگر ما در سازمان کارهای تولیدی فاخری را ارئه نماییم، رسانه ها و فرماندهی بدنبال پخش آن می آیند. بعضا مشاهده می شود از برخی از رده ها هیچ رخداد بروز نمی کند و این امر بیانگر آن است که فرد منتسب شده صرفا بدنیال جایگاه این امر بوده و نه ارتقاء و تحول کاری خود در برنامه ها.

وی افزود: شما به عنوان مسئولان تبلیغ و اطلاع رسانی در سراسر کشور می بایست در انتقال پیام بسیار دقت کنید؛ اگر شما به مطالعه و رصد مطبوعات بپردازید به راحتی می توانید به پیام و مبنای آن پیام دست پیدا کنید، بنابراین تیتر و خبر شما می تواند بیانگر این مفهوم باشد. از این رو باید به خوبی افکار جامعه هدف و مخاطب خود را بشناسیم و ارتباط دو سویه برقرار کنیم و به تبیلغ بپردازیم.

رئیس ساعس با تاکید بر شناخت روش های انتقال پیام و ابزارهای نوین ارتباطی، افزود: اگر به کسب علم و دانش در این عرصه ها کم بها باشیم، نمی توان سازمان پیش رونده داشته باشیم. ما راهی جز سازمان دانش پایه نداریم و می توانیم به برنامه های محتوایی و اصلاح آموزشی، به سازمان دانش پایه دست پیدا کنیم. بنده معتقدم مجموعه های تخصصی ما، به دلیل به کارگیری افراد غیر متخصص، نیاز به اصلاح دارد و علاج آن یک طراحی بلند مدت است تا بتوانیم افراد را در جای تخصصی خود منصوب نماییم.

وی افزود: سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، یک سازمان اداری و رسمی نبوده بلکه یک سازمان معنوی است. بنده سریاز ولایت هستم و بر این سربازی، مفخترم. اگر سازمان از یک سازمان رسمی و اداری به یک سازمان معنوی، روحانی، پیش رونده و گفتمان ساز در ناجا تبدیل شود، آنگاه برنامه ها و فعالیت های سازمان بی تاثیر نخواهد بود. اگر سازمان و ما خوب عمل کنیم همه می ایند. خودسازی یکی از مهم ترین موضوعات و خواسته های ما از شما معاونین است. این انقلاب اسلامی توسط امام راحل (ره) شروع شد و با رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری ادامه دارد و در این نظام اسلامی، تا تعالی معصوم راهش باز است که از کسی در این مسیر قدم برنداشت خودش نخواسته است. از سوی دیگر همه دستگاه ها، مجاهدین فی سبیل الله در نظام اسلامی هستند و نقش ناجا در این امر، بسیار پررنگ تر از بقیه است. از سوی دیگر سازمان عقیدتی سیاسی نیز، با تحول، خودسازی و ارتقاء دانش و برنامه های محتوایی، می تواند در راه پیش برندگی ناجا نقش بسزایی ایفا نماید.