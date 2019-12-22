به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهونیوز، پژوهشگران می‌گویند با استفاده از دستاوردهای هوش مصنوعی می‌توان روند پیر شدن را متوقف کرد یا حداقل آن را به تأخیر انداخت.

صنعت هوش مصنوعی که مورد حمایت بسیاری از دولت‌ها، صاحبان صنایع، دانشگاهیان و سرمایه گذاران قرار دارد هم اکنون ۱۱۰ میلیارد دلار ارزش دارد و این ارزش تا سال ۲۰۲۵ به ۶۱۰ میلیارد دلار می‌رسد. اگر بتوان از این فناوری برای جلوگیری از پیر شدن انسان‌ها استفاده کرد، ارزش بازار محصولات و خدمات هوش مصنوعی باز هم به میزان چشمگیری ارتقا خواهد یافت.

پژوهشگران آمریکایی که کار بر روی این طرح را به طور جدی آغاز کرده اند، می‌گویند با استفاده از هوش مصنوعی می‌توان داروهای دقیق‌تری ساخت که روند بهبودی انسان را تسریع می‌کنند. همچنین الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای تشخیص سریع بیماری‌ها قابل استفاده هستند و در نتیجه از مرگ و میر افراد کاسته می‌شود.

مؤسسه تحقیقات کهنسالی در نیویورک که بر روی این موضوع کار می‌کند از اختصاص بودجه ۵۰ میلیون دلاری برای تحقیق در این زمینه در یک بازه زمانی پنج ساله خبر داده است. یکی از ثمرات اولیه این تحقیق ابداع دارویی ارزان قیمت برای مقابله با روند پیری است.

این دارو از قابلیت کند کردن سرعت پیر شدن سلول‌های بدن انسان برخوردار است و لذا می‌تواند زندگی سالم را برای مدت طولانی‌تری ممکن کند. کاهش سرعت پیر شدن سلول‌های بدن باعث می‌شود تا از ایجاد برخی بیماری‌های مرتبط با کهولت سن مانند سرطان‌ها، آلزایمر، بیماری‌های قلبی و غیره جلوگیری شود.

البته این دارو دارای برخی عوارض جانبی مانند ناراحتی معده و حالت تهوع نیز هست که پژوهشگران درصدد یافتن راهی برای کاهش این عوارض هستند.