به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المسیره، صدها هزار نفر از مردم یمن در راهپیمایی ابراز همبستگی با مردم غزه و جهاد مقدس یمن در پشتیبانی از غزه در میدان السبعین صنعا و میادین اصلی استان‌های دیگر شرکت کردند.

شرکت کنندگان در این راهپیمایی بار دیگر پایداری قهرمانانه ملت مجاهد فلسطین و استقامت مبارزان آن در این مرحله سرنوشت ساز را گرامی داشتند.

بیانیه پایانی راهپیمایی میلیونی امروز در یمن خطاب به برادران مبارز فلسطینی و به ویژه مبارزان غزه و رفح تاکید کرد: شما تنها نیستید، خداوند با شما است و آزادگان امت و ما در کنار شما هستیم.

این بیانیه خطاب به دشمن آمریکایی و انگلیسی تاکید کرد که آنها نمی‌توانند رژیم صهیونیستی را از ضربات نیروهای مسلح یمن حفظ کنند، همانطور نمی‌توانند عزم و اراده ثابت یمنی‌ها را با تشویق و ارعاب از بین ببرند.

میلیون‌ها شرکت کننده یمنی در استان صنعا و دیگر استان‌های این کشور خطاب به سران رژیم‌های عربی اعلام کردند: ما به سران رژیم‌های عربی که در نشست منامه و در نزدیکی سفارت رژیم صهیونیستی در اجلاس سران عرب شرکت کرده‌اند، می‌گوئیم که متأسفانه باید به شما متذکر شویم که دشمن صهیونیستی تاکنون بیش از ۳۰۰۰ کشتار در غزه مرتکب شده است، این در حالی است که انجام حتی یک کشتار برای بیدار کردن وجدان‌های شما کافی بود.

مردم یمن بار دیگر استمرار اعتراضات دانشجویی در دانشگاه‌های آمریکا و دیگر کشورهای غربی را مورد استقبال قرار داده و سرکوب و تجاوز به تظاهرات کنندگان که مغایر با تمامی شعارهای حقوق بشری است را محکوم کردند.

این بیانیه ضمن تاکید بر تعهد یمنی‌ها به مواضع رهبر انصار الله، از امت اسلام خواسته است تا به مسئولیت‌های خود در قبال استمرار نسل کشی ملت فلسطین در غزه و تحریم اقتصادی دشمنان پایبند باشد.

شرکت کنندگان در راهپیمایی‌های یمن عملیات قهرمانانه مجاهدان فلسطین در غزه و فلسطین و عملیات جبهه‌های پشتیبانی در عراق و لبنان و همچنین عملیات نیروهای مسلح یمن در مرحله چهارم را مورد حمایت قرار داده و بر آمادگی خود با تمامی عزم و قدرت برای ادامه راهپیمایی‌ها و فعالیت‌های متنوع ضد صهیونیستی تاکید کردند.