علی آقامحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر بسیاری از مصرف کنندگان کالاها در کشور، دسترسی مناسب و مستقیمی به تولیدکنندگان اصلی مواد اولیه ندارند و ناچار به رجوع به بازار آزاد و دلالان هستند؛ از این رو با توسعه معاملات و ورود همه تولیدکنندگان به بورس، این دسترسی برای همه مصرفکنندگان در سراسر کشور فراهم خواهد شد تا مواد مورد نیاز خود را در رقابتی عادلانه و با قیمتی شفاف خریداری کنند.
وی با بیان اینکه بورس کالا طی سالهای گذشته به بازار کالای کشور نظم بخشیده؛ اما به طور قطع نیازمند تکامل بیشتر و پوشش سراسری در بازار کالا است، گفت: همچنین به نظر میرسد که با برنامه ریزی مناسب باید برای صنوف و شرکتها، مشوق و جذابیتی برای حضور در بورس فراهم آورد تا آنها با سرعت بیشتری به سمت شفافیت داد و ستد کالاهایشان حرکت کنند؛ از این رو اگر محدودیت یا موانعی بر سر راه ورود شرکتها به بورس و عرضه و معامله کالاها وجود دارد، باید درصدد رفع آنها برآمد که در این صورت، بورس کالا به بهترین مکانیسم برای به روزرسانی قیمت کالاها مبدل میشود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، رشد معاملات کالاها در بورس را عاملی برای خروج از انحصار دانست و تصریح کرد: وقتی قیمتها در یک چانه زنی منطقی میان خریدار و فروشنده تعیین میشود و تولیدکننده در اتاقی شیشهای و براساس منطق اقدام به فروش محصولش میکند در واقع بازار آن محصول را از یک حالت انحصار خارج کرده ایم که این موضوع نیز از مزایای بازار سرمایه کشور به شمار میرود.
آقامحمدی با بیان اینکه ایجاد رقابت در بازار، به سود صنایع است و قیمت گذاری کالاها نمیتواند به بازار کمک کند، گفت: بعضاً مشاهده میشود که برخیها به دنبال خرید مواد اولیه ارزان و قیمت گذاری روی کالاها هستند؛ در صورتی که این اقدام باعث ایجاد رانت میشود که بر این اساس، مخالف قیمت گذاری دستوری هستیم چراکه حاصل این کار ایجاد خاصهخرجی و تبعیض است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان به شرایط مطلوب بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: سال گذشته اقتصاد کشور با چالشهای بسیاری روبرو بود و منابع زیادی نیز از دست داد؛ اما از ابتدای امسال اقتصاد خیز رو به بالایی را شروع کرده است؛ همچنین شرکتهای بورسی در شرایط مطلوبی قرار دارند و عملکرد آنها نشان میدهد تولید داخلی رشد داشته و آمارها روند افزایشی حجم صادرات را نشان میدهد.
وی معتقد است بورس کالا در کشور طی سالهای گذشته باعث نظم بخشیدن به مبادلات کالاها و برقراری یک سیستم منطقی و عادلانه برای کشف قیمت کالاها شده است که این بورس باید فراگیری و پوشش بیشتری را در مبادلات کالاهای سراسر کشور در بر بگیرد.
نظر شما