به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان در اولین نشست خبری خود در بنیاد مستضعفان گفت: طی ۵ ماهی که در بنیاد مستضعفان مستقر شدم و از تجربیات و نظرات آقای سعیدی کیا و روسای قبلی استفاده کردم و تغییر و تحول در بنیاد اولاً طبیعی، منطقی، آرام و بدون هدر رفت انرژی است.

وی در خصوص گزارش ۹ ماهه بنیاد مستضعفان در سال جاری گفت: برنامه های ما طی این مدت کاملاً محقق شده و با تغییر مدیریت نه تنها درآمد کاهش پیدا نکرده بلکه بیشتر نیز شده است.

فتاح یادآور شد: فروش کل بنیاد مستضعفان در ۹ ماهه امسال ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده که این مقدار بیشتر از برنامه های ماست که نشان می دهد در عرصه اقتصادی و تولید موفق عمل کرده ایم و از برنامه های خود جلوتر هستیم.

وی گفت: تا پایان سال، تولید و فروش ما از ۳۵ هزار میلیارد تومان فراتر خواهد رفت.

رئیس بنیاد مستضعفان در خصوص برگزاری مجمع سال ۹۷ اظهار داشت: سال گذشته سال سختی بود. خوشبختانه توانستیم در تلاطم شدید اقتصادی به برنامه های بنیاد مستضعفان عمل کنیم.

وی افزود: در حال ۱۷۴ هزار شرکت ثبت شده داریم که ۱۶۹ شرکت فعال هستند و از این تعداد ۳۶ شرکت ما زیان ده بودند که علت آن نیز نوسانات سال ۹۷ و تغییر نرخ ارز بود.

فتاح تصریح کرد: در سال جاری توانستیم از خیلی از مشکلات عبور کنیم به طوری که بسیاری از شرکت های زیان ده از این حالت خارج شده و به سود دهی رسیدند.

رئیس بنیاد مستضعفان افزود: در سال ۹۷ سود بنیاد مستضعفان ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده که البته این مبلغ قبل از کسر مالیات بوده است و تاکنون ۶۷۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کردیم و فکر می کنم تا پایان سال به هزار میلیارد تومان هم برسد. این مالیات برای سال ۹۷ است و مالیات سال ۹۶ نیز تسویه شده است.

وی با اشاره به اینکه در بنیاد مستضعفان معافیت مالیاتی نداریم، گفت: در تمامی سنوات مالیات پرداخت شده و در بودجه آقای نوبخت برای سال آینده مالیات ما را هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان گذاشته اند که امیدواریم خیلی سهم ما را بالا نبرند. البته باید در عمل ببینیم به چه سودی دست می یابیم.

فتاح یاد آور شد: تا پایان سال آینده تمام پروژه های نیمه تمام در بنیاد به اتمام می رسد. بزرگترین پروژه ما که آزادراه است، بخش اول آن افتتاح و عبور و مرور آن در بهمن ماه آغاز می شود.

رئیس بنیاد مستضعفان گفت: پروژه پلاسکو نیمه دوم سال آینده تمام می شود و آن را تحویل خواهیم داد. همچنین پروژه های فولاد که در هرمزگان و بندرعباس در بندرعباس در حال تأسیس است با ۵ هزار میلیارد تومان سال آینده به اتمام می رسد.

وی با اشاره به اینکه در بنیاد پروژه های نیمه تمام مانده نداریم و اجباری نداریم پروژه ای را شروع کنیم که در آن بمانیم.

فتاح با اشاره به اینکه در بنیاد ۴۵ هزار کارمند داریم، اظهار داشت: عقب ماندگی حقوق و تعدیل نیرو نداریم، به کارگیری جوانان در اولویت برنامه های ماست و قانون بازنشستگی را به طور کامل در پایان سال اجرایی می کنیم.

رئیس بنیاد مستضعفان از همکاری خوب قوه قضائیه با بنیاد مستضعفان خبر داد و عنوان کرد: با دستور حجت الاسلام رئیسی شعبه اختصاصی برای رشسیدگی به مشکلات بنیاد مستضعفان ایجاد شده و در پرونده هایی که در گذشته مدتی روند رسیدگی به آنها طول می کشید، سرعت بالاتر رفته و مشکلات حل شده است.

رئیس بنیاد مستضعفان در خصوص دیدارش با رئیس مجلس گفت: با لاریجانی تاکنون دو بار جلسه برگزار کرده ایم و موضوعات مختلفی در این جلسه مطرح شده و اعلام کردیم که بنیاد مستضعفان آمادگی همکاری با دولت را دارد.

وی از رایزنی با ریاست جمهوری در خصوص بازگرداندن کاخ مرمر خبر داد و گفت: کاخ مرمر در حال حاضر محل برگزاری جلسات مجمع شده است و هماهنگی های لازم انجام شده تا این مجموعه در اختیار بنیاد قرار گیرد و در حال حاضر فرآیند نوسازی و بازسازی در آنجا انجام می شود و قصد داریم این مجموعه را به حالت اولیه برگردانده و یک موزه در شأن انقلاب در آن ایجاد کنیم.

فتاح افزود: این موزه تحت عنوان موزه هنر ایرانی نامگذاری خواهد شد و در دهه فجر افتتاح و برای بازدید علاقه مندان بازگشایی می شود. ضمن اینکه اشیای ارزشمندی که در جاهای دیگر وجود دارند به موزه منتقل خواهند شد.

رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به اینکه این بنیاد توجه ویژه ای به موضوعات فرهنگی و موزه دارد، گفت: موزه رامسر نیز در همین راستا تا پایان سال راه اندازی می شود.

وی با تأکید بر اینکه بنیاد مستضعفان دو بال اقتصادی، حمایتی و محرومیت زدایی دارد، گفت: بنیاد علوی بال دوم ما در حوزه محرومیت زدایی است که تاکنون نیز توانسته اقدامات خوبی را انجام دهد. همچنین در حوزه محرومیت زدایی نیز قصد داریم ۱۲ منطقه را که مانند قلعه گنج شناسایی کرده ایم، این الگو را در آنجا پیاده کنیم.

فتاح با تأکید بر اینکه در بنیاد علوی از گروه های جهادی استفاده خواهیم کرد، گفت: هفته آینده اولین همایش با گروه های جهادی برگزار می شود و همچنین تاکنون بیش از ۱۰۰ مدرسه در مناطق مختلف ساخته ایم و چند بیمارستان نیز در دست ساخت داریم که به زودی عملیات ساخت آنها به اتمام و تحویل دولت و وزارت بهداشت می شوند.

وی گفت: ۱۰۰ خانه بهداشت نیز ساخته و تحویل داده شده است و از سوی دیگر ۱۴ هزار واحد مسکونی نیز بر اساس تفاهم با سازمان بهزیستی برای خانواده های دارای دو معلول و بیشتر ساخته و تا سال آینده در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

فتاح تصریح کرد: از قبادی دانا خواستیم که تعداد افراد معلول دیگری را که نیازمند مسکن هستند نیز به ما معرفی کنند و ما برای آنها خانه می سازیم که تاکنون ۴ هزار نفر دیگر نیز معرفی شده اند.

وی همچنین از تأمین سیمان مناطق زلزله زده از سوی بنیاد خبر داد و گفت: ۳۰۰ هزار تن سیمان زلزله کرمانشاه را تأمین کردیم و تمام سیمان منطقه میانه را نیز به صورت رایگان تأمین می کنیم.

به گفته فتاح، در اربعین امسال برای اولین بار از ما کمک خواسته شد و ما سه موکب دایر کردیم و توانستیم تمام آب مصرفی را در ایران تأمین کنیم و در مجموع ۲۰ درصد خدمات کل اربعین از سوی بنیاد مستضعفان تأمین شد.

رئیس بنیاد مستضعفان گفت: در حال حاضر ۳۱ شرکت در بورس داریم و ۱۰ شرکت نیز آماده رفتن به بورس هستند و از ۱۶۹ شرکت فعال که عنوان شد، برخی شرکت ها واگذار، برخی ادغام و سهام برخی نیز در بورس فروخته می شود.

وی با اشاره به اینکه برنامه پنجساله ما در حال آماده شدن است، گفت: تا پایان سال این برنامه را اعلام می کنیم و البته هیئت امنا نیز باید این برنامه را تصویب کنند.

فتاح از تقویت دامداری، کشاورزی و دامپروری در بحث امنیت غذایی خبر داد و گفت: تعهدات ما امسال بیش از گذشته از نظر تولید شیر، دام، مواد غذایی، لبنی و ... انجام می شود و با مسئولان نظام و وزارت کشاورزی کاملا هماهنگ هستیم.

وی در خصوص صادرات ۹ ماهه بنیاد مستضعفان نیز اظهارداشت: صادرات ما طی این مدت به ۵ هزار میلیارد تومان رسیده و حتما تا پایان سال این مبلغ اضافه می شود که نسبت به سال گذشته از رشد ۷۴ درصدی برخوردار بوده ایم.

فتاح گفت: بر اساس اعلام وزیر راه، ارزش سرمایه گذاری ما در آزادراه تهران-شمال ۳ هزار میلیارد تومان است که این پول باید به ما برگردد و این عوارض صرف محرومان می شود.

وی گفت: تعیین نرخ عوارض به عهده وزارت راه است و همکاری دولت در این خصوص خوب بوده و قرار شده ۴۰ درصد سرمایه گذاری از عوارض و ۶۰ درصد توسط ملک هایی که دولت به ما می دهد تأمین شود.

فتاح با اشاره به اینکه در سال گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی نگرفتیم، گفت: طبق ضوابط دولت عمل می کنیم و از این ارز سالانه استفاده نکرده و در حوزه ارز، سکه، طلا، بازرگانی و پتروشیمی ورود نکرده ایم.

وی گفت: اصلا جای نگرانی نیست و بنیاد با هیچ ارگان دیگری تداخل و یا رقابت ندارد و اگر جایی مسئولان احساس کنند که نباشیم، حتما خارج خواهیم شد.

فتاح با اشاره به اینکه ۱۱۰۰ پرونده را برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال کردیم، گفت: بخش مهمی از این پرونده ها بررسی شده و در مجموع با دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر ایجاد چند شعبه برای رسیدگی به پرونده های بنیاد مستضعفان توانستیم تاکنون بخش زیادی از حق و حقوق بنیاد را بگیریم و در این ۹ ماه صددرصد احکام به نفع بنیاد صادر شده است.

وی به فعالیت بنیاد علوی نیز اشاره کرد و گفت: این بنیاد نیز در جهت محرومیت زدایی کار می کند و در سال جاری ۱۲۰۰ میلیارد تومان هزینه خواهد کرد.

وی افزود: چند هفته گذشته جلسه ای با هیات امنای کمیته امداد داشتیم و قرار شد توافق نامه ای مبنی بر واگذاری برخی از اقدامات ما به امداد و آنها به ما امضا کنیم.

فتاح در خصوص تامین تجهیزات فنی آزادراه تهران شمال گفت: هیچ مشکلی برای تامین تجهیزات نداریم و آزادراه معطل چیزی نیست و قطعه یک آزادراه به زودی افتتاح می شود و قطعه دو آن را نیز قرار است در صورت به نتیجه رسیدن در همین دولت آغاز کنیم. به طوری که نصف آزادراه را در همین دولت بسازیم و آزادراه محل رفت و جاده چالوس برگشت مسافران شود.

وی گفت: قطعه سه کوهستانی است و باید با دولت بنشینیم و مذاکرات لازم را انجام دهیم و در مجموع در قطعه یک و دو آزادراه کلا طراحی ها، سرمایه گذاری، پیمانکاری و تجهیزات داخلی و ایرانی است.

فتاح در خصوص روند بارگیری کالا در بندر شهید رجایی گفت: بنیاد آنجا سرمایه گذاری کرده و کار ما تخلیه است و در واردات کالا اینکه کالا از کجا می آید کاری نداریم اما در مجموع رونق را احساس می کنیم.

وی گفت: فعلا قصد خروج نداریم و با بخش دولتی و خصوصی رقابتی نداریم و چنانچه لازم شد می توانیم این بخش را توسعه دهیم.

فتاح در مورد بنیاد مستضعفان در حوزه برج سازی و مال سازی گفت: در حوزه مال سازی ورود پیدا نمی کنیم و پروژه های نیمه تمامی که از گذشته به جا مانده به اتمام خواهیم رساند و پروژه جدیدی را شروع نمی کنیم و هدف ما مسکن سازی در مناطق محروم است و بر اساس استراتژی جدید می خواهیم برای اقشار متوسط و پایین مسکن ارزان قیمت بسازیم.

رئیس بنیاد مستضعفان در مورد باغات تهران که متعلق به بنیاد است، گفت: بر اساس تفاهم نامه ای که با شهرداری تهران امضا کردیم قرار شد اداره بخشی از این باغات را به شهرداری بدهیم که آنها باید برای اداره هزینه کنند و در شرایط فعلی که شهرداری وضعیت خوبی ندارد کمی با مشکل مواجه شده و اگر شورا با شهرداری همکاری کند، می تواند باغات و پارک ها را اداره و آن را برای استفاده مردم آماده کند.

وی به ساختمان بنیاد مستضعفان که در میدان آرژانتین قرار دارد، گفت: این محل ۱۹ هکتار است که ما در ۵ هکتار آن مستقر هستیم و ۴ هکتار دیگر باغ است و ما توانستیم بهتر از شهرداری این ۱۴ هکتار را نگهداری کنیم، آمادگی این را داریم اگر شهرداری بتواند این مکان را برای استفاده مردم و آبادتر از حال حاضر اداره کند آن را به آنها واگذار کنیم.

فتاح در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در مورد استفاده از قلعه گنج در استان های محروم گفت: در پروژه قلعه گنج از کارشناسان داخلی و خارجی استفاده شده که در جهت اشتغالزایی و رفع محرومیت در مناطق محروم بوده و اقداماتی که در آنجا مانند ساخت هتل کپری انجام شده برای اولین بار در کشور بوده است که به گفته فرمانداری و استانداری اقدامات بنیاد در قلعه گنج تاثیرگذار بوده است و قصد داریم ۱۲ نقطه را در ۱۰ استان محروم بلوچستان، آذربایجان، اردبیل، گلستان، کردستان، بویراحمد، هرمزگان و ... شناسایی کرده ایم که الگوی قلعه گنج را در این مناطق پیاده کنیم.

وی افزود: قصد ما این است بتوانیم در جهت فقر زدایی، اشتغالزایی و محرومیت زدایی در استان های محروم اقدامات تاثیرگذاری انجام دهیم.

فتاح تاکید کرد: البته مشکلاتی نیز در طرح پایلوت قلعه گنج وجود داشته که امیدواریم در مناطق دیگر با شناسایی این مشکلات آنها را رفع کنیم.

وی در مورد بانک سینا نیز گفت: ۸۰ درصد این سینا برای امداد و ۲۰ درصد به بورس رفته و تا سال آینده سهم بنیاد مستضعفان در بانک سینا به ۳۳ درصد می رسد.