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۳ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۳۲

رییس اداره ثبت احوال قرچک:

ثبت وفات و تولد توسط برخی شهروندان قرچکی به موقع انجام نمی شود

ثبت وفات و تولد توسط برخی شهروندان قرچکی به موقع انجام نمی شود

قرچک- رییس اداره ثبت احوال قرچک با اشاره به اینکه مهلت قانونی ثبت وفات ۱۰ روز و ثبت ولادت ۱۵ روز می باشد گفت: ثبت وفات و تولد توسط برخی شهروندان قرچکی به موقع انجام نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن سلطانی صبح سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت سالروز ثبت احوال طی سخنانی اظهار داشت: ثبت احوال با توجه به در اختیار داشتن ملیت افراد و تابعیت‌ها مهم تلقی می‌شود.

سلطانی افزود: مهم‌ترین وظیفه ثبت احوال ثبت ولادت و مرگ و میر و ازدواج است و طی ۹ ماهه اخیر در شهرستان قرچک ۱۸۵۲ ولادت، ۴۶۰ فوت و ۷۴۸ ازدواج به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه طی ۹ ماهه سال جاری توسط ثبت احوال قرچک ۶ هزار ۹۵۸ شناسنامه مکانیزه صادر شده است گفت: تعداد ۱۹ هزار و ۷۴۸ در خواست ثبت نام کارت هوشمند نیز در این شهرستان به ثبت رسیده و بیش از ۸۹۷ مورد مغایرت سجلی در هیأت حل اختلاف اداره مطرح و اصلاح شده است

رئیس اداره ثبت احوال قرچک با بیان اینکه امیر علی، امیر حسین و سامیار ۳ نام پرطرفدار در شهرستان قرچک بوده است گفت: در دختران نیز فاطمه، حلما و زهرا پر طرفداران ۹ ماه اخیر در این شهرستان بوده‌اند.

سلطانی بیان داشت: بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ مکاتبات و استعلام‌های قضائی طی این ۹ ماه صورت گرفته و یکهزار و ۷۱ عدد نیز در خواست صدور کارت ملی المثنی و ۳۴ تغییر نام و ۲۲۱ مورد نیز تغییر نام خانوادگی را داشته‌ایم.

وی عنوان داشت در این شهرستان شناسنامه را بین ۳ تا ۷ روز چاپ و به شهروندان تحویل داده شده و در مواردی یک روزه تحویل داده می‌شود.

سلطانی با بیان اینکه ثبت واقعه وفات و ولادت یکی مشکلاتی است که در این واحد با آن روبرو هستیم. و در این راستا مردم به موقع برای ثبت ولادت و وفات مراجعه نمی‌کنند اظهار داشت: برای ولادت ۱۵ روز زمان و برای وفات نیز ۱۰ روز مهلت دارد که ثبت شوند متأسفانه به علت مهاجر پذیر بودن مردم در قرچک و رفتن به شهرستان‌های خود شناسنامه برای ثبت و باطل شدن آورده نمی‌شود و پس از مهلت قانونی مراجعه می‌کنند که مجازات قانونی دارد.

کد مطلب 4806191

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