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۴ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۲۴

رییس مرکز اورژانس تهران خبر داد؛

مراجعه ۶۸۵۲ بیمار قلبی و تنفسی طی ۶ روز اخیر به اورژانس تهران

مراجعه ۶۸۵۲ بیمار قلبی و تنفسی طی ۶ روز اخیر به اورژانس تهران

تهران- رییس اورژانس تهران از مراجعه ۶۸۵۲ بیمار قلبی و تنفسی طی ۶ روز اخیر به پایگاه های این اورژانس خبر داد.

پیمان صابریان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آمار مراجعین قلبی و تنفسی طی ۲۴ ساعت گذشته به بخش اورژانس مراکز درمانی تهران اظهار داشت: طی این مدت مجموعاً ۱۰۹۹ نفر به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند که از این تعداد ۳۳۵ نفر مراجعین بیماران تنفسی و تعداد ۷۶۴ نفر مراجعین قلبی بوده است.

رئیس اورژانس تهران با بیان اینکه طی ۶ روز اخیر که شاهد افزایش آلاینده‌ها و به تبع آن آلودگی هوا بوده‌ایم، تعداد ۶ هزار و ۸۵۲ نفر به اورژانس تهران مراجعه کرده‌اند، افزود: از این تعداد آمار مراجعین تنفسی از ۲۸ آذر تا سوم دی ماه ۲ هزار و ۶۳۳ نفر و آمار مراجعین تنفسی و ۴ هزار و ۲۱۹ نفر بیمار قلبی بوده‌اند.

وی از مردم، به ویژه گروه‌های حساس خواست، حتی الامکان و جز در موارد اضطرار از منزل خارج نشوند و بیان داشت: لازم است، افراد در این روزها از ورزش سنگین اجتناب کرده و از فعالیت‌های سنگین که نیاز به متابولیسم بدن و اکسیژن بالا دارد، پرهیز کنند.

صابریان گفت: از شهروندان می‌خواهم، با مصرف موادی مانند زرده تخم مرغ، اسفناج، ماهی سلمون، لوبیا قرمز، جگر، سیر، تخمه کدو و تخمه آفتاب گردان مقدار روی بدن را افزایش دهند.

گفتنی است که طی تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوا همه مدارس استان تهران تا پایان هفته تعطیل شده‌اند.

کد مطلب 4806889

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