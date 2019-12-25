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۴ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۳۱

سرپرست مرکز پزشکی حج و زیارت در دیدار با سفیر عراق در ایران مطرح کرد

تاکید بر همکاری های ایران و عراق برای تسهیل در امور درمانی زائرین

تاکید بر همکاری های ایران و عراق برای تسهیل در امور درمانی زائرین

سرپرست مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر در دیدار با سفیر عراق بر تسهیل فرآیند اعزام تیم های درمانی ایرانی به عراق تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمال الدین الوانی صبح امروز در دیدار با سفیر عراق در ایران بر همکاری‌های دو جانبه به منظور تسهیل در امور امدادی و درمانی زائرین ایرانی در کشور عراق تاکید کرد.

سرپرست مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر در ادامه با تاکید بر نقش پراهمیت مسئله درمان زائران ایرانی در کشور عراق، خواستار تسهیل و روانسازی در فرآیند اعزام تیم های درمانی دائم و موقت ایرانی به کشور عراق شد.

وی با تبیین فعالیت های مراکز درمانی جمعیت هلال احمر ایران در شهرهای نجف، کربلا و کاظمین کشور عراق و ویژگی زائرین ایرانی که به عتبات عالیات سفر می کنند گفت: این مراکز در مناسبت هایی همچون عاشورا، تاسوعا و اربعین حسینی به دلیل وجود میلیون‌ها زائر اباعبدالله الحسین علیه السلام، علاوه بر زائران ایرانی، به زائرین عراقی و سایر کشورها نیز خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می‌کنند.

سعد عبدالوهاب جواد قندیل، همکاری های مناسب در خصوص تسهیل در امور درمانی و بهداشتی زائرین را لازم دانست و تصریح کرد: همکاری جمعیت هلال احمر ایران و عراق می‌تواند زمینه‌ساز گسترش و اجرای دقیق این مهم شود.

در این دیدار دو طرف همچنین در خصوص تقویت روابط دوجانبه در مسائل درمانی و بهداشتی، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

کد مطلب 4807037
ساناز باقری راد

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