به گزارش خبرنگار مهر، احمد همتی صبح چهارشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات بانوان سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در دفتر خود، ضمن بیان اینکه حضور بانوان در آینده سیاسی و اجتماعی کشور باید فعالانه باشد، تأکید کرد: بانوان نقش مهمی در مشارکت مدنی و سیاسی دارند چراکه نیمی از جامعه را محسوب می‌شوند.

وی بابیان اینکه نیمی از مسائل کشور به بانوان مرتبط است، افزود: ما معتقد هستیم که به همان نسبت بانوان باید نقش برجسته‌ای در فرهنگ‌سازی داشته باشند.

عضو خانه ملت گفت: به برکت انقلاب اسلامی امروز همه مردم و به‌خصوص بانوان مسئول هستند و در آینده سیاسی و اجتماعی خود مشارکت دارند.

همتی همچنین بابیان اینکه همراهی و مشارکت مردم می‌تواند اقدامات بزرگی را رقم بزند، تأکید کرد: درزمینهٔ راه، مطالبه ۷۰ ساله مردم مرکز استان با مشارکت و درخواست‌های مردمی محقق شد و این نشان می‌دهد که مردم درزمینهٔ مطالبه‌گری می‌توانند چقدر مؤثر باشند.

دبیر شورای شهر سمنان نیز در سخنانی کوتاه در این نشست ضمن بیان اینکه مشکل اساسی در کشور ما کمرنگ بودن نقش اجتماعی بانوان است، گفت: ایجاد امنیت اقتصادی، اجتماعی و روانی و تنها راه برون‌رفت از این شرایط شرکت در انتخابات است.

محمد همتی با بیان اینکه سرخورده کردن مردم از اهداف عده‌ای برای کاهش مشارکت مردمی در عرصه انتخابات است، تاکید کرد: سهم خواهی بانوان، توجه به مطالبات حوزه بانوان، توجه به توانمندی بانوان، تعریف کار خانگی به عنوان شغل، توجه به اشتغال بانوان و … از جمله مواردی است که بانوان به دنبال تحقق آن هستند.