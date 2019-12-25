سهمیه ارزی ۲۸ میلیون دلاری مرزنشینان خراسان جنوبی جذب شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین جهانی چهارشنبه شب در کارگروه توسعه صادرات خراسان جنوبی از فعالیت ۹۰۰ تعاونی فعال در استان خبر داد و افزود: از این تعداد ۲۵ تعاونی در بخش صادرات فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه سهمیه ارزی مرزنشینان خراسان جنوبی ۲۸ میلیون دلار است، افزود: ضعف بنیه مالی مرزنشینان باعث شده که نتوانند این سهمیه را جذب کنند.

رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی خواستار حذف صادرات اجباری برای مرزنشینان شد و اظهار کرد: قانون صادرات اجباری برای مرزنشینان مقرون به صرفه نیست.‌

وی با بیان اینکه وزارت صمت برای مرزنشینان در کل کشور فهرست اقلامی را تدوین کرده است، اظهار کرد: بیشتر این اقلام مورد نیاز مرزنشینان خراسان جنوبی نیست.

وی ادامه داد: از وزارت سمت خواستاریم لیست کالاهای مرزنشینان استانی دیده شود و هر استان خودش کالاها را بر حسب نیاز مردم تعیین کند.

جهانی با بیان اینکه خواستاریم شرایط خروج بدون عوارض کالایی که مازاد مصرف استان است، فراهم شود، گفت: همچنین خواستاریم سازمان همیاری‌ها ما را در جذب سهمیه ارزی مرزنشینان کمک کند.

وی بیان کرد: افغانستان دارای محصولات کشاورزی بوده که برخی از آنها در خراسان جنوبی محدود است بنابراین خواستاریم مجوز ورود این محصولات به استان فراهم شود.