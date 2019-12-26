برنامه هفته سوم سوپر لیگ کاراته اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، در چارچوب هفته سوم از رقابت های لیگ کاراته ۱۳ دیدار در ۲ گروه برگزار می‌شود. طبق برنامه مسابقات از ساعت ۹ صبح با برگزاری دیدارهای کاتا آغاز می‌شود.

در شرایط فعلی و در گروه یک پاس ناجا با ۱۵ امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار دارد. تیم‌های رعد پدافند هوایی ارتش با ۹ امتیاز، ویزاکامفورت شیراز با ۶ امتیاز، هیأت کاراته البرز با ۳ امتیاز و یک بازی کمتر و همچنین انقلاب قم و وین تک به ترتیب در رده‌های دوم تا ششم جای گرفته اند.

در گروه ۲ نیز دانشگاه آزاد اسلامی با ۱۵ امتیاز صدرنشین است. تیم نورد فولاد غرب آذربایجان (اینویی ها) با ۱۲ امتیاز در رده دوم جای دارد. تیم‌های آوای رزم با ۹، هیأت کاراته زنجان با ۶ امتیاز، شهدای نیروی انتظامی با ۳ امتیاز و گوجوریو سی واکای بدون امتیاز در مکان‌های سوم تا ششم قرار دارند.‌

برنامه دیدارها هفته لیگ کاراته ب این شرح است:

گروه اول

دیدارهای معوقه

* هیات کاراته البرز - انقلاب قم

*انقلاب قم - ویزا کامفورت شیراز

* انقلاب قم - رعد پدافند هوایی ارتش

دور اول برگشت

* پاس ناجا - انقلاب قم

* هیات کاراته البرز - ویزا کامفورت شیراز

دور دوم برگشت

* پاس ناجا - ویزا کامفورت شیراز

* هیات کاراته البرز - رعد پدافند هوایی ارتش



گروه دوم

دور اول برگشت

* دانشگاه آزاد اسلامی - نورد فولاد غرب آذربایجان (اینویی ها)

* شهدای نیروی انتظامی - هیأت کاراته زنجان

* گوجوریو سی واکای - آوای رزم

دوم دوم برگشت

* دانشگاه آزاد اسلامی - هیات کاراته زنجان

* نورد فولاد غرب آذربایجان - آوای رزم

* شهدای نیروی انتظامی - گوجوریو سی واکای