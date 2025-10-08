آوای میناب حدید مس رفسنجان را ۳ بر ۱ شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه تیم آوای میناب حدید در ورزشگاه کارگران بندرعباس موفق شد با نتیجه ۳ بر یک تیم مس رفسنجان را از پیش رو بردارد. گل‌های این دیدار برای نماینده هرمزگان را امیر محمد روزمردی، عیسی پیرایش و امیر محمد کریمی به ثمر رساندند.



آوای میناب حدید پس از شکست ۲ بر صفر در هفته نخست برابر مس شهر بابک، با این پیروزی نخستین ۳ امتیاز خود را در جدول گروه اول لیگ دسته اول امیدهای کشور به دست آورد.

این گروه متشکل از تیم‌های خیبر نوین خرم‌آباد، گل گهر سیرجان، برق شیراز، سپاهان اصفهان، ستارگان آبی رامهرمز، استقلال خوزستان، مس رفسنجان، فجرسپاسی شیراز، الوند شیراز، ماهان فسا و نفت امیدیه است.