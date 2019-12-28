امسال ۹۴ تن عسل در شهرستان بهار برداشت شد

عبدالحسین اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان بهار به دلیل شرایط آب و هوایی مناسب و وجود مراتع و دشتهای پوشیده از پوشش گیاهی ظرفیت و پتانسیل بسیار خوبی برای تولید عسل دارد.
مدیر جهاد کشاورزی بهار ادامه داد: زنبور داران این شهرستان با داشتن ۱۰ هزار کلنی زنبور عسل به صورت مدرن مشغول تولید هستند.
اکبری در ادامه عنوان کرد: در سال جاری از این تعداد کندو علاوه بر برداشت بیش از ۹۴ تن عسل مقدار یک هزار و ۹۰۲ کیلو گرم موم و ۱۴۹ کیلو گرم بره موم و مقدار ۱.۵ کیلو گرم ژل رویال برداشت شد.
وی افزود: با توجه به برداشت ژل رویال و صادرات آن به کشورهای همسایه؛ ترویج و ترغیب زنبورداران در این زمینه برای افزایش درآمد زنبورداری و کمک به ارز آوری و اقتصاد کشور مدنظر است و باید آموزش و ترویج لازم برای تولید فرآوردههای مربوطه صورت پذیرد.
مدیر جهاد کشاورزی بهار اظهار داشت: برگزاری کارگاههای آموزشی و ترویجی برای زنبورداران به تعداد ۵۰۰ نفر روز، برگزاری دورههای آموزشی فنی و حرفهای تحت عنوان تربیت زنبورداران صنعتی درجه ۲ و تربیت زنبورداران تولید کننده ژل رویال برای ۲۰ نفر روز از مهمترین فعالیتهای جهاد کشاورزی برای ارتقای سطح دانش زنبورداران بهاری در سال جاری است.
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