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۷ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۰۱

مدیر جهاد کشاورزی بهار:

امسال ۹۴ تن عسل در شهرستان بهار برداشت شد

امسال ۹۴ تن عسل در شهرستان بهار برداشت شد

همدان-مدیر جهاد کشاورزی بهار گفت: امسال علاوه بر برداشت بیش از ۹۴ تن عسل از کلنی های زنبورعسل مقدار یک هزار و ۹۰۲ کیلوگرم موم و ۱۴۹ کیلوگرم بره موم از کلنی های زنبور عسل در بهار برداشت شد.

عبدالحسین اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان بهار به دلیل شرایط آب و هوایی مناسب و وجود مراتع و دشت‌های پوشیده از پوشش گیاهی ظرفیت و پتانسیل بسیار خوبی برای تولید عسل دارد.

مدیر جهاد کشاورزی بهار ادامه داد: زنبور داران این شهرستان با داشتن ۱۰ هزار کلنی زنبور عسل به صورت مدرن مشغول تولید هستند.

اکبری در ادامه عنوان کرد: در سال جاری از این تعداد کندو علاوه بر برداشت بیش از ۹۴ تن عسل مقدار یک هزار و ۹۰۲ کیلو گرم موم و ۱۴۹ کیلو گرم بره موم و مقدار ۱.۵ کیلو گرم ژل رویال برداشت شد.

وی افزود: با توجه به برداشت ژل رویال و صادرات آن به کشورهای همسایه؛ ترویج و ترغیب زنبورداران در این زمینه برای افزایش درآمد زنبورداری و کمک به ارز آوری و اقتصاد کشور مدنظر است و باید آموزش و ترویج لازم برای تولید فرآورده‌های مربوطه صورت پذیرد.

مدیر جهاد کشاورزی بهار اظهار داشت: برگزاری کارگاه‌های آموزشی و ترویجی برای زنبورداران به تعداد ۵۰۰ نفر روز، برگزاری دوره‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای تحت عنوان تربیت زنبورداران صنعتی درجه ۲ و تربیت زنبورداران تولید کننده ژل رویال برای ۲۰ نفر روز از مهمترین فعالیت‌های جهاد کشاورزی برای ارتقای سطح دانش زنبورداران بهاری در سال جاری است.

کد مطلب 4809070

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