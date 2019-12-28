فرمانده کل ارتش شهادت سرهنگ «محمدرضا رحمانی» را تبریک و تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، در پی شهادت سرهنگ خلبان محمدرضا رحمانی، خطاب به فرمانده نیروی هوایی ارتش پیامی صادر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
«مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضیٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبدیلاً»
برادر ارجمند امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده
فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
یکی دیگر از ستارگان درخشان نیروی هوایی الهی ارتش جمهوری اسلامی ایران از کالبد جان پرواز کرد و به یاران شهیدش پیوست.
داغ از دست دادن این عزیزان جبرانناشدنی است، لیکن امیدواری به وعدههای راستین خداوند بزرگ تسلیبخش دلهای داغدار است.
شهید سرهنگ خلبان محمدرضا رحمانی به آسمان پر کشید و به بالاترین مدال افتخار سربازی که شهادت است، دست یافت و ما را در غم و اندوه از دست دادن خود باقی گذاشت. به این امید که در وقت معلوم خلعت زیبای شهادت نصیبمان شود و چهره نورانی شهیدان را در جوار قرب الهی و همنشینی با شهیدان کربلا ملاقات کنیم، دلهای خود را به صبر زنده نگه میداریم و دفاع از ملت بزرگ ایران را _که جان ما قربانی شایستگی آنها است_ در تقابل دشمنانی که عزت، آقایی، استقلال و حقطلبی این ملت را برنمیتابند، تکلیف و وظیفه سربازی خود میدانیم.
این عروج و این ضایعه را به محضر فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی)، به شما و خانواده محترم شهید و همرزمانم در نیروی هوایی تبریک و تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند برای این شهید عزیز علو درجات را مسألت مینمایم.
فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی
نظر شما