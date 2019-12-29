به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع رسانی دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، با نهایی شدن مکان ‏‏برگزاری دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر و انتخاب نمایشگاه بین‌المللی تهران برای ‏‏برپایی این رویداد، ابراهیم حقیقی دبیر جشنواره هنرهای تجسمی فجر درباره ویژگی‌های این ‏‏انتخاب گفت: دلیل اصلی انتخاب نمایشگاه بین المللی به عنوان مکان برگزاری جشنواره هنرهای ‏‏تجسمی، امکان یکجا برگزار شدن بخش «طوبای زرین» یا همان بخش مسابقه جشنواره و بخش‌های دیگر جشنواره مثل بخش گالری‌ها یا «چارسوی هنر» در فضایی مشترک بود.

دبیر دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر از مزیت‌های دیگر این انتخاب نمایشگاه به هم-‏زمانی برپایی چند نمایشگاه بین‌المللی از جمله هتلداری، گردشگری و جواهرات اشاره کرد و ‏گفت: در بازه زمانی یعنی ۲۳ بهمن تا ۳۰ بهمن محل نمایشگاه بین‌المللی پرمخاطب است. با ‏جذب مخاطبان نمایشگاه‌های دیگر می‌توانیم ظرفیت تازه‌ای برای هنرهای تجسمی ایجاد کنیم.‏

حقیقی درباره اهمیت حضور جشنواره هنرهای تجسمی در کنار نمایشگاه‌های دیگر گفت: تلاقی هنرهای تجسمی با صنعت و تجارت و سوق دادن سرمایه‌های آن بخش به سوی هنر، یکی از ‏اهداف این دوره از جشنواره است. در کنار بخش مسابقه جشنواره طوبای زرین حضور گالری‌ها چارسوی هنر می‌تواند فرصت خوبی باشد تا هم مخاطبان دیگر نمایشگاه‌ها با فضای هنرهای تجسمی آشنا شوند و هم رونقی برای اقتصاد هنر باشد. از سوی دیگر برپایی جشنواره هنرهای تجسمی در نمایشگاه بین‌المللی می‌تواند بستری برای آغاز دوباره نمایشگاه‌های فرهنگی ‏هنری در این مکان باشد.

وی ادامه داد: در واقع در این شکل، کسانی که مخاطب گالری‌ها هستند می‌توانند از غرفه‌های ‏بخش طوبای زرین هم عبور کنند و همچنین کسانی که آثار مسابقه را می‌بینند ‏نمایشگاه ‏گالری‌ها را هم ببینند. پراکندگی جشنواره پارسال که بخشی در مؤسسه صبا، بخشی در باغ موزه ‏قصر، بخشی در فرهنگسرای نیاوران ‏و حتی بخش‌هایی در مکان‌های دیگر برگزار شد، تجربه‌ای ‏برای ما بود که به چنین ‏تصمیمی برسیم تا رویدادهای جشنواره در یک مکان تجمیع شود.

دبیر دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در ادامه دیگر مزیت‌های برپایی جشنواره در ‏‏نمایشگاه بین‌المللی را اینگونه بیان کرد: ما دوبار نمایشگاه چاپ و بسته بندی را از جانب انجمن ‏‏گرافیک در این مکان برپا کرده بودیم و جا را بسیار مناسب می‌دانم که آثار نمایشگاهی در ‏آن ‏به نمایش در بیاید. نخست اینکه دیوارهای بلندی در اختیار ما می‌گذارد و همچنین برای ‏‏نورپردازی هم این امکان را به ما می‌دهد که از روش‌های نوینی استفاده کنیم.‏

حقیقی در ادامه درباره معایب احتمالی برگزاری جشنواره در نمایشگاه بین المللی گفت: اگر هم ‏معایبی در این میان وجود داشته باشد در حین برگزاری جشنواره و پس از آن می‌توانیم درباره‌اش صحبت کنیم اما یکی دیگر از خوبی‌های این انتخاب این است که برای امسال با توجه به ‏مکان، ما این امکان را داریم تا شکل نمایشگاه را خودمان طراحی کنیم و این دست ما را در ‏چیدمان آثار باز می‌گذارد. ‏

وی درباره برخی انتقادها نسبت به دوری محل برپایی نمایشگاه نیز اظهار کرد: به باور من ‏تجربه نمایشگاه¬های سالیانه کتاب در نمایشگاه بین‌المللی نشان داده است ‏جمعیت پرشماری به ‏نمایشگاه می‌آیند. یعنی برای علاقمندان حقیقی یک جشنواره یا نمایشگاه، دوری و نزدیکی ‏مکان برپایی رویداد مهم نیست. ‏

دبیر جشنواره تجسمی فجر همچنین درباره کوتاه شدن زمان برپایی جشنواره نیز بیان کرد: ‏‏گمان ما این است که این اتفاق جشنواره را جذاب‌تر می‌کند. جشنواره فیلم فجر نیز طی ۹ روز ‏‏برگزار می‌شود اما مخاطبان برای دیدن فیلم‌های جشنواره صف‌های طولانی تشکیل می‌دهند. ‏دلیل اینکه ‏پارسال جشنواره تجسمی فجر در ۴۰ روز برپا شد این بود که در چهلمین سالگرد ‏انقلاب ‏اسلامی قرار داشتیم. اما در طول سال مشاهده می‌کنیم که عموماً نمایشگاه‌های تجسمی ‏بین یک هفته تا ‏‏۱۰ روز در گالری‌ها برگزار می‌شوند و این در فضای هنرهای تجسمی یک عرف ‏است. ‏

دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر ۲۳ تا ۳۰ بهمن ماه در نمایشگاه بین المللی تهران ‏‏برگزار می‌شود.‏