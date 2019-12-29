به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیبالله سیاری معاون هماهنگکننده ارتش در حاشیه مراسم تشییع پیکر شهید محمدرضا رحمانی که صبح امروز (یکشنبه) در ستاد نیروی هوایی ارتش برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: روحیه شهادتطلبی در ارتش یک شعار نیست، بلکه خود را در عمل نشان میدهد.
وی ادامه داد: کارکنان ارتش در همه نیروها با انجام ماموریتهای متنوع و متعدد برای برقراری امنیت در مرزهای کشور آماده شهادت هستند که نمونه آن شهید خلبان رحمانی است.
معاون هماهنگکننده ارتش در پایان اظهار داشت: پیام شهید این است که ما آماده دفاع از کشور در همه مناطق هستیم و از هیچ تهدیدی نمیهراسیم و همچنان به دفاع از کشور و انقلاب ادامه میدهیم.
نظر شما