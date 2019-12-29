کفش و اجزا پوشاک باید شناسه کالا داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پورکاظم شایسته معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نامه‌ای به رؤسای اتاق بازرگانی ایران و اتاق اصناف ایران اعلام کرد که اگرچه بارها دستورالعمل‌های مربوط به لزوم اخذ شناسه کالا برای واردکنندگان کفش و اجزا پوشاک صادر شده، اما ترتیبی اتخاذ شود که هر چه زودتر این دستورالعمل اجرایی شود.

در این نامه آمده است: احتراماً نظر به اینکه واردکنندگان کفش و اجزا پوشاک (از جمله کیف، کمربند و غیره) به ترتیب از ۹۶/۴/۳۱ و ۹۶/۷/۳۰ ملزم به اخذ و نصب شناسه کالا مطابق بند ۲ و ۵ جدول ذیل تبصره ۱ ماده ۳ «دستورالعمل اجرایی ثبت شناسه، اخذ و نصب شناسه کالا برای گروه کالایی منسوجات و پوشاک مورخ ۹۶/۳/۴ مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت» هستند. همچنین مستند به بند ۲ و ۵جدول ذیل ماده ۲ «دستورالعمل ماده ۷ آئین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای کالاهای مشمول گروه کالایی پوشاک مورخ ۹۷/۴/۲ مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت»، از تاریخ‌های ۹۷/۵/۳۱ و ۹۷/۸/۳۰ به ترتیب مهلت عرضه کفش و اجزا پوشاک خارجی فاقد شناسه کالا به اتمام رسیده و از تاریخ‌های اخیر، هر گونه عرضه کفش و اجزا پوشاک (از جمله کیف، کمربند و غیره) فاقد شناسه در سطح خرده فروشی مستند به بند ذ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق محسوب می‌شود.

در این رابطه با توجه به بند ذ ماده ۲ و ماده ۱۳ قانون مذکور، ارائه و داشتن اسناد گمرکی مبنی بر واردات قانونی کالا، تأثیر بر عدم احراز رفتار قاچاق عرضه کالای فاقد شناسه ندارد و ملاک صرفاً داشتن شناسه کالا است. قابل ذکر است مجازات رفتار قاچاق به موجب بند ب ماده ۱۸ قانون اخیر علاوه بر ضبط کالا، موجب جریمه نقدی یک تا سه برابر ارزش کالای قاچاق می‌باشد.

اگرچه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستورالعمل‌های مذکور سابقا به انحا مختلف اطلاع رسانی شده و در فضای مجازی نیز در دسترس است و مدت قابل توجهی نیز از مهلت‌های قانونی سپری شده است خواهشمند است دستور فرمائید ترتیبی اتخاذ گردد ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به ابلاغ متن اخطار به اعضای عرضه کننده کفش و اجزا پوشاک از طرق مقتضی اقدام و متن اخطاریه فوق الاشاره به جامعه هدف ابلاغ و در محل درب ورودی مجتمع‌های تجاری و فروشگاه‌های عرضه کننده استان‌های هدف ذیل الذکر نصب گردد.

بدیهی است اقدامات مذکور در راستای اجرای طرح مقابله و اطمینان از مجموعه اقداماتی که با انجام آن عملیات لازم برای جمع آوری و برخورد با کالای قاچاق صورت خواهد پذیرفت.

گفتنی است؛ استان‌های هدف طرح مقابله با قاچاق پوشاک شامل تهران، البرز، خراسان رضوی، مازندران، گیلان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان و فارس می‌شود.