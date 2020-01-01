به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا تنها ساعاتی بعد از انتشار پیام‌های توئیتری تهدیدآمیز علیه ایران، از مواضع خود عقب‌نشینی کرد و خطاب به خبرنگاران گفت نه جنگ با ایران را می‌خواهد و نه چنین پیش‌بینی را می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که چقدر امکان دارد تشدید تنش‌ها با ایران به جنگ منتهی شود؛ مدعی شد: آیا من جنگ می‌خواهم؟ نه. می‌خواهم صلح داشته باشم. من صلح را دوست دارم. و ایران هم باید بیش از هرکس دیگری صلح بخواهد. بنابراین فکر نمی‌کنم چنین چیزی اتفاق بیفتد.

این در حالی است که وی ساعاتی پیشتر مدعی شده بود: مسئولیت کامل جان‌های از دست رفته، یا خسارت وارده، در هر کدام از تأسیسات ما برعهده ایران است. آنها بهای بسیار سنگینی خواهند پرداخت. این یک هشدار نیست، این یک تهدید است. سال نو مبارک!

این موضع‌گیری خصمانه ترامپ علیه ایران ساعاتی پس از آن اعلام شد که سفارت آمریکا در بغداد صحنه اعتراضات ضدآمریکایی مردم عراق شد.

لازم به ذکر است که معترضان عراقی که در واکنش به بمباران و تجاوزهای اخیر جنگنده‌های آمریکایی علیه نیروهای حشدشعبی دست به تظاهرات روبروی سفارت آمریکا در بغداد زده‌اند، خواستار لغو پیمان امنیتی با آمریکا و اخراج نیروها، سفرا و دیپلمات‌های امریکایی از خاک عراق هستند.