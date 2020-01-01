به گزارش خبرنگار مهر، منصور کبگانیان در حاشیه جلسه یکصد و بیست و ششم شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گزارشی از جلسه مذکور ارائه داد.

وی ادامه داد: تذکراتی در پیش از دستور ارائه شد که اولین محور آن موضوع سند محیط زیست بود که در چارچوبی با سازمان محیط زیست به توافقاتی رسیدیم.

قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: در خصوص این سند میان دو دستگاه سازمان محیط زیست و معاونت علمی اختلاف نظراتی وجود داشت و با جمع بندی مقرر شد که توسعه علم و فناوری در این حوزه را تا اندازه‌ای محدود کنیم.

وی حمایت از خودروها و موتورسیکلت‌های الکتریکی و یا برخی از فناوری‌های مرتبط با مقابله با آلودگی محیط زیست و هوا را از جمله حوزه‌های مطرح در این سند عنوان کرد.

کبگانیان با اشاره به گزارشی از توسعه علم و فناوری گفت: در حوزه مستندات علمی و استناداتی که به تولیدات علم و فناوری می‌شود، بهبودی در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ را شاهدیم.

قائم مقام ستاد نقشه جامع علمی کشور ادامه بررسی سند توسعه دانش بنیان استان بوشهر را از موضوعات اصلی مطرح در این جلسه ذکر کرد و گفت: بخش اصلی این جلسه به ادامه بررسی سند توسعه دانش بنیان استان بوشهر اختصاص یافت. در جلسه قبل تا انتهای ماده ۴ پیش رفتیم و در این جلسه اهداف کلان این سند با اصلاحاتی به تصویب رسید.

وی با اشاره به اصلاحات این سند ادامه داد: در حوزه سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، نرخ رشد اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، تعداد شرکت‌های دانش بنیان، تعداد اختراعات و تجاری سازی اختراعات، مقالات بین المللی، شاخص سهولت فضای کسب و کار با اعداد و رقم مشخص شد؛ چراکه بر اساس این سند قرار است استان بوشهر در میان ۵ استان برتر کشور قرار گیرد.

دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور گفت: شبکه حمل و نقل ریلی، بهره برداری از طرح جامع عمرانی پارک علم و فناوری خلیج فارس و تامین آب شیرین از طریق شیرین سازی آب دریا، گسترش موسسات و مراکز آموزشی، انجام پژوهش‌های کاربردی، جذب منابع مالی و سرمایه‌های داخلی و خارجی، گفتمان سازی و ترویج به منظور افزایش مشارکت همگانی دانش بنیان استان از جمله راهبردهای استان بوشهر است.

قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی مهمترین راهبرد استان بوشهر را راهبرد شماره ۷ ذکر کرد و گفت: این راهبرد بر اصلاح نظام اقتصادی و تولید استان با تاکید بر به کارگیری روش‌های و فناوری‌های نو تاکید دارد.

وی اضافه کرد: از آنجایی که تعداد اقدامات زیاد بود، یک هفته به اعضا فرصت دادیم که اگر پیشنهادی دقیق‌تری در این زمینه دارند به ما ارائه دهند و بر اساس این پیشنهادات راهبردهای این سند در جلسه آینده مصوب و گزارش آن ارائه خواهد شد.

کبگانبان با اشاره به ماده ۷ و آخرین ماده از این سند، اظهار کرد: بر این اساس شورایی برای راهبری و اجرایی سازی، ایجاد هماهنگی‌های لازم و پایش شاخص‌ها پیش بینی شده است که ترکیب اعضای این شورا با حضور نمایندگان استان اصلاح شد.

به گفته وی تعداد اعضای این شورا کاهش یافت و ترکیب آن شامل ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، نماینده ولی فقیه، استاندار، مسئولان اداری مرتبط استان، نماینده بخش خصوصی و NGO ها است.

وی با تاکید بر اینکه سند توسعه دانش بنیان استان بوشهر تکمیل شده است، یادآور شد: به مدت یک هفته به اعضا فرصت داده شد تا پیشنهادات خود را ارائه دهند و ما بر اساس این پیشنهادات اصلاحات نهایی در سند اجرایی کنیم و در جلسه آتی ستاد راهبری، خبر نهایی شدن این سند را اعلام خواهیم کرد.