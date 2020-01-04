سفر وزیر خارجه قطر به تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شیخ «محمد بن عبدالرحمان آل ثانی» به تهران سفر می کند.

وزارت خارجه قطر شب گذشته به مناسبت شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس معاون حشد شعبی بیانیه ای صادر کرد و در آن از تمامی طرف ها خواست تا خویشتنداری خود را حفظ کنند و از وارد کردن عراق و منطقه به خشونت های بی پایان خودداری کنند.

بامداد روز جمعه سیزدهم دی ماه (سوم ژانویه) ساعاتی پس از انتشار اخباری از انفجار و اصابت موشک به دو خودرو در نزدیکی فرودگاه بغداد، الحشد الشعبی عراق از شهادت سردار قاسم سلیمانی و «ابومهدی المهندس» معاون سازمان حشد شعبی عراق در حمله هوایی آمریکا خبر داد؛ خبری که ساعتی بعد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن را تأیید کرد.

در پی این خبر، وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) مسئولیت ترور شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس را بر عهده گرفت و در بیانیه‌ای اذعان کرد که این ترور به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا صورت گرفته است.