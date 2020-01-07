«بهزاد» منتشر شد/ رونمایی از کتاب زندگی و آثار بهزاد گلپایگانی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «بهزاد» جمعه ۲۰ دی ماه از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ با حضور جمعی از اهالی هنرهای تجسمی و با سخنرانی عباس مشهدی‌زاده، محمودرضا بهمن‌پور، مجید کاشانی و معراج قنبری در سالن جلیل شهناز خانه‌ هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.

این کتاب نخستین پژوهش جامع درباره‌ بهزاد گلپایگانی طراح گرافیک و نقاش معاصر است که توسط «نشر نظر» منتشر می‌شود.

گلپایگانی متولد ۱۳۱۷ و از نخستین ورودی‌های هنرکده‌ تزئینی و جزو اولین هنرمندان مکتب سقاخانه بود. او با طراحی جلد کتاب در انتشارات فرانکلین برای اولین بار مجموعه‌ای کاملا متمرکز بر تایپوگرافی را در تاریخ طراحی گرافیک ایران پایه‌گذاری کرد. بهزاد سال ۱۳۶۴ در سن ۴۷ سالگی درگذشت.

گلپایگانی با طراحی جلد کتاب در انتشارات فرانکلین برای اولین بار مجموعه‌ای کاملا متمرکز بر تایپوگرافی را در تاریخ طراحی گرافیک ایران پایه‌گذاری کرد. ایده‌های او آنچنان از زمانه‌ خود جلوتر بودند که ۲ دهه زمان نیاز بود تا توسط دیگران، درک، تکرار و گسترش یابند.

کتاب «بهزاد» پروژه‌ای از «استودیو دفتر» است که پژوهش و نگارش آن را مجید کاشانی و معراج قنبری بر عهده داشته‌اند. در این کتاب طراحی جلد چندین کتاب که توسط گلپایگانی انجام شده، وجود دارد که برای اولین بار منتشر می شوند. نزدیک به نیمی از کتاب «بهزاد» شامل اسناد دیده نشده و طراحی های گلپایگانی است که پیش از این دیده نشده اند.