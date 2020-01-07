شکست تیم ملی والیبال بانوان در گام نخست

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های والیبال انتخابی المپیک زنان در قاره آسیا از امروز به میزبانی تایلند آغاز شد. تیم ملی والیبال بانوان کشورمان در این مسابقات با تیم‌های کره‌جنوبی، قزاقستان و اندونزی همگروه است و در نخستین گام از ساعت ۹:۳۰ مقابل تیم قزاقستان صف آرایی کرد و با نتیجه ۳ بر صفر شکست خورد.

میترا شعبانیان تیم را با ترکیب مینا روستا، فاطمه امینی، مونا آشفته، نگین شیرتری، حانیه محتشمی پور و آیتک سلامت روانه زمین کرد.

نتایج ست شماری:

* ست نخست: ۲۵ بر ۱۴ به سود قزاقستان

* ست دوم: ۲۵ بر ۱۶ به سود قزاقستان

* ست سوم: ۲۵ بر ۱۴ به سود قزاقستان

ملی پوشان کشورمان در دومین بازی خود فردا، چهارشنبه از ساعت ۱۲ مقابل کره جنوبی صف آرایی خواهند کرد.

فاطمه امینی، هاله متقیان، فاطمه عنایت، زهرا کریمی، حانیه محتشمی‌پور، آیتک سلامت، اسما سعیدی، سارا نظری، الهام فلاح، ریحانه کریمی، مینا روستا، نگین شیرتری، مونا آشفته و الهه پورصالح بازیکنان تیم ملی والیبال بانوان ایران در رقابت‌های انتخابی المپیک هستند. سرگل علی‌زاده (سرپرست)، میترا شعبانیان (سرمربی)، اعظم عیدی و صفورا گل افشان (مربیان)، اکرم حبیب‌لو (فیزیوتراپیست) و زهرا کلهر (مربی بدنساز) ملی‌پوشان را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند.

تیم قهرمان در این دوره از مسابقات جواز حضور در المپیک توکیو را کسب خواهد کرد. ژاپن به دلیل میزبانی و چین در مسابقات جهانی جواز حضور در بازی‌های ۲۰۲۰ را کسب کرده‌اند.