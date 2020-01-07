بسته بندی زعفران در ایران به مراتب از اروپا بهتر است

غلامرضا میری، نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ظرفیت گسترده کشور برای بسته بندی زعفران و وجود صنایع تبدیلی برای ایجاد ارزش افزوده در این بخش، گفت: در حال حاضر بیش از یک هزار تن ظرفیت بستهبندی زعفران با برند و استاندارد در کشور وجود دارد در حالی که تولید زعفران کل کشور در نهایت ۵۰۰ تن است.
وی با بیان اینکه در حال حرکت به سمت تولید ارگانیک زعفران هستیم و در آینده میزان آن بیشتر میشود؛ اظهار کرد: البته محصولی هم که در حال حاضر در کشور تولید میشود کیفیت کمتری از محصولات ارگانیک ندارد، چرا که معمولاً در روستا و به دور از صنایع و کارخانهها تولید میشود.
نایب رئیس شورای ملی زعفران ادامه داد: با این حال نهادههای غیرشیمیایی در تولید ارگانیک این محصول نقش به سزایی دارد، کما اینکه در حال حاضر نیز برخی از تولیدکنندگان از این شیوه استفاده میکنند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی با اشاره به تنوع بستهبندی کشور در حوزه زعفران و ارتقا دانش کشور در این عرصه افزود: برای مثال در کشور ما یک شرکت بسته بندی زعفران ۱۰۰ نوع بسته بندی دارد و بسته بندیها به مراتب از آنچه در اروپا وجود دارد، بهتر است. در اروپا کل بستهبندی به ۱۰ نوع هم نمیرسد. در حالی که افراد بیاطلاع مدام از ضعف بسته بندی زعفران ایران حرف میزنند.
میری مشکلات و موانع موجود بر سر راه صادرات زعفران را به مدیریت این محصول مرتبط دانست و گفت: مشکل از بسته بندی نیست، بلکه به سیاستهایی بر میگردد که بازار زعفران ما در دنیا را تحت تأثیر قرار داده است. مثلاً کشوری مثل اسپانیا با خریداران زعفران قرارداد میبندد تا این محصول را به قیمت ثابت برای یک سال به آنها عرضه کند؛ در حالی که در کشور ما قیمت این محصول برای یک هفته هم ثابت نیست.
عمده کود مصرفی در داخل تامین می شود
نایب رئیس شورای ملی زعفران، خاطرنشان کرد: محصول زعفران تاکنون نیازی به واردات نهادههای کشاورزی همچون کود و سم از خارج نداشته است و عمده کود آن نیز داخلی است که با قیمت مناسب در اختیار کشاورزان قرار میگیرد، با این حال نیازمند افزایش کیفیت نهادهها برای افزایش تولید هستیم.
میری با اشاره به برگزاری نمایشگاه تخصصی نهادههای کشاورزی تهران اظهار کرد: نمایشگاه به نوعی حلقه ارتباطی بین کشاورزان و تامینکنندگان نهادهها و مسئولان حوزه کشاورزی است.
وی تصریح کرد: هر گونه دانش و نوآوری در حوزه نهادهها که به افزایش کمیت و کیفیت زعفران کشور کمک کند، برای زعفرانکاران مفید است که امیدواریم در این نمایشگاه نیز شاهد دستاوردهای نوین و سودمند برای زعفرانکاران باشیم.
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