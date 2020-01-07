دستگیری ۲۰ قاچاقچی و توزیع کننده مواد مخدر طی ۲۴ ساعت در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا جعفری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: مأموران انتظامی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان در راستای مقابله با قاچاق مواد مخدر و برخورد با سوداگران مرگ، با اقدامات اطلاعاتی و اشرافیت کامل بر محورهای مواصلاتی فرعی و اصلی استان در ۲۴ ساعت گذشته موفق شدند، ۴ دستگاه خودرو سبک و سنگین و ۱ دستگاه موتورسیکلت حامل مواد مخدر را شناسایی و ۲۰ سوداگر مرگ را دستگیر کنند.

وی با اشاره به اینکه در این مدت، ۲۹۴ کیلو و ۴۶۱ گرم انواع مواد مخدر از قاچاقچیان کشف شده است، افزود: این مقدار مواد کشف شده شامل ۲۹۱ کیلو و ۴۶۹ گرم تریاک، ۲۴ گرم حشیش، ۳۵۷ گرم هروئین و ۲ کیلو و ۵۴۷ گرم سایر مواد است که با تلاش شبانه روزی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و همکاری مأموران انتظامی رودان و سیریک کشف و ضبط شده است.

سردار جعفری اظهار داشت: طی این مدت ۲۶ مرحله طرح پاک سازی انجام و ضمن پاکسازی منازل و پاتوق‌های توزیع و مصرف مواد، ۳۵۶ نفر معتاد، خرده فروش و توزیع کننده مواد دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی هرمزگان در پایان هدف پلیس از اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی را افزایش امنیت، آسایش و آرامش شهروندان بر شمرد و تصریح کرد: پلیس با توان عملیاتی بالا اجازه نخواهد داد هنجارشکنان و موادفروشان جوانان این مرز و بوم را آلوده کنند و از مردم درخواست می‌شود هرگونه موارد هنجارشکنی را به وسیله شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند