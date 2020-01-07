تمدید مهلت دریافت چکیده مقالات سمینار مطالعات تاریخی تئاتر و درام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، سمینار پژوهشی مطالعات تاریخی تئاتر و درام ایران که توسط کانون تئاتر دانشگاهی اداره کل هنرهای نمایشی برگزار می‌شود تا یکشنبه ۲۲ دی ماه پذیرای چکیده‌ مقالات پژوهشگران خواهد بود. این سمینار در ادامه برنامه‌های پژوهشی کانون بوده و به نوعی مکمل سمینار مطالعات اجرا است که مرداد ۹۸ برگزار شد.

به عبارت دیگر ۲ سمینار مطالعات اجرا و مطالعات تاریخی تئاتر و درام ایران از برنامه‌های اصلی پژوهش در دفتر کانون تئاتر دانشگاهی خواهد بود. این سمینار متمرکز بر بازه تاریخی «مشروطه تا انقلاب اسلامی» بوده که رویکردها و جزییات آن در فراخوان ذکر شده است.

متقاضیان می‌بایست چکیده مقالات خود را به همراه مشخصات فردی، نشانی ایمیل و شماره تلفن در ۲ فرمت pdf و Word حداکثر تا تاریخ ۲۲ دی ماه ۹۸ به نشانی ایمیل ‏universitycenter@theater.ir ارسال کنند.

سمینار مطالعات تاریخی تئاتر و درام ایران از ۵ تا ۷ اسفند ۹۸ در سالن مشاهیر مجموعه‌ تئاتر شهر برگزار خواهد شد.

فراخوان سمینار پژوهشی مطالعات تاریخی تئاتر و درام ایران را اینجا ببینید.