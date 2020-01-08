شیوه های اپل و فیس بوک برای حفظ حریم شخصی غیرقابل دفاع است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشنز، در یک مناظره که در نمایشگاه CES۲۰۲۰برگزار شده بود، یکی از اعضای کمیسیون فدرال تجارت آمریکا(FTC) خطاب به اپل و فیس بوک گفت شیوه های فعلی برای حفظ حریم شخصی افراد غیرقابل دفاع و ناکافی هستند.

اعضای کمیسیون FTC در پنلی که با حضور مدیران ارشد از هر دو شرکت برگزاری شده بود، از صنعت فناوری خواستند تا مسئولیت بیشتری درباره این مشکل بپذیرد.

ربکا اسلاتر یکی از اعضای کمیسیونFTC اعلام کرد تعداد موارد افشای اطلاعات امنیتی در سال های گذشته به شدت افزایش یافته و نشان می دهد باید اقدامات بیشتری برای حفاظت از اطلاعات کاربران انجام داد.

او در این باره گفت: این واقعیت که هر روز در روزنامه ها اخبار مختلفی درباره نشت اطلاعات منتشر شده می شود، بدان معنا است که اقدامات کافی برای حفظ امنیت اطلاعات انجام نشده است.

همچنین پس از سال های متمادی، برای نخستین بار یکی از مدیران اپل در نمایشگاهCES شرکت کرد. جین هوروات مدیر ارشد امنیت جهانی اپل همراه همتای خود از فیس بوک(ارین ایگان) در این پنل حضور داشند.

ایگان در پاسخ به اسلاتر عنوان کرد ارائه ابزارهای کنترل امنیت سایبری برای کاربران، نمونه ای از اقدامات شرکت برای محافظت از مشتریان خود است.

با این وجود اسلاتر معتقد بود اینکه از مشتریان خواسته شود تا بر نحوه جمع آوری اطلاعات خود نظارت کنند، کاری غیر عادلانه است. او در این باره گفت: تصور می کنم حتی اگر کاربران بتوانند از کنترل های تعیین شده برای حفظ حریم شخصی گذر کنند، مقدار اطلاعاتی که آنها باید پردازش کنند، برای بیشتر افراد قابل توجیه نیست.

هوارت نیز در دفاع از اقدامات شرکت خود گفت: در اپل ما کاربران را مانند رانندگان خودروها تصور می کنیم. آنها باید روی اطلاعات خود دسترسی داشته باشند و بتوانند اطلاعات راگزینش کنند. این یکی از حوزه های تمرکز ما در اپل است. از سوی دیگر مدیر ارشد اجرایی ما (تیم کوک) به شدت به حفظ حریم اطلاعاتی افراد معتقد است.

در ادامه این پنل اسلاتر اظهار امیدواری کرد تا قانون حفظ حریم شخصی تا ۲۰۲۱ در آمریکا ارائه شود.