به گزارش خبرگزاری مهر، در پی سلسله نشست‌های بازخوانی گزارش و اسنادی و پژوهشی عملیات‌های بزرگ و سرنوشت‌ساز دوران دفاع مقدس سومین نشست با عنوان «بازخوانی گزارش و اسناد عملیات کربلای ۵؛ تأثیرگذارترین عملیات دوران دفاع مقدس» برگزار می‌شود.

این نشست با حضور سردار علی‌محمد نائینی رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و پژوهشگران و راویان حوزه دفاع مقدس، چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ سالروز عملیات کربلای ۵ برگزار خواهد شد.

محورهای مورد بررسی در این نشست بازخوانی گزارش و اسناد عملیات کربلای ۵، چرایی عملیات، اسناد و مدارک مربوط به عملیات، چگونه عملیات کربلای ۵ تأثیرگذارترین عملیات دوران جنگ شد؟ و چگونه شکست عملیات کربلای ۴ به پیروزی عملیات کربلای ۵ منتهی شد.

در این نشست همچنین ویژگی‌ها و دستاوردهای عملیات کربلای ۵ و اظهارنظرهای فرماندهان در ارتباط با عملیات می‌باشد که اسناد و گزارش‌های اسنادی عملیات کربلای ۵ توسط سردار محمد درودیان، اسدالله احمدی و مهدی انصاری به‌عنوان راویان و پژوهشگر حاضر در این عملیات بوده‌اند بازخوانی و نقد و بررسی خواهد شد.