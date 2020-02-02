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۱۳ بهمن ۱۳۹۸، ۹:۵۲

امروز و در مجتمع فرهنگی شهید رسول زاده برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی «تراز مستندنگاری ایثار و شهادت»

کارگاه آموزشی «تراز مستندنگاری ایثار و شهادت»

کارگاه آموزشی «تراز مستندنگاری در آثار ایثار و شهادت» امروز در مجتمع فرهنگی شهید رسول‌زاده برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی «تراز مستندنگاری در آثار ایثار و شهادت» با حضور ۱۰۰ تن از نویسندگان استان‌های تهران، البرز و شهرستان‌های استان تهران، یکشنبه سیزدهم بهمن‌ماه ۱۳۹۸ در سالن شهید «رسول زاده» برگزار خواهد شد.

در این کارگاه آموزشی سرفصل‌هایی چون «تعریف مستند و مستندنگاری (خاطره، زندگی نامه روایی، سرگذشت نویسی و وصیت نامه)»، «محورها و شاخصه‌های مستندنگاری در آثار ایثار و شهادت»، «شاخص های مستندنگاری»، «بررسی مباحث علمی و نظری مستند نگاری»، «بررسی مصداقی شاخص‌های مستندنگاری در آثار تولیدی نشرشاهد و دیگر ناشران عرصه ایثار و شهادت» و «راهکارهای لازم با هدف کاربردی شدن مباحث علمی و نظری مطرح شده» ارائه خواهد شد.

کارگاه آموزشی «تراز مستندنگاری در آثار ایثار و شهادت» در دو نوبت صبح و بعدازظهر، از ساعت ۹ تا ۱۶ و ۳۰ دقیقه و به صورت کاملاً رایگان برگزار می‌شود.

مجتمع فرهنگی «شهید رسول زاده» در خیابان حافظ، خیابان نوفل لوشاتو، پلاک ۳۶ واقع است.


 

کد مطلب 4820300
شیما دنیادار رستمی

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