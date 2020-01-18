شناسایی استانهای محروم/ استانهای ویژه در اولویت حمایت کمیته امداد

علیرضا عسکریان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد میزان کمکهای کمیته امداد به مناطق محروم گفت: هر درآمدی که در استان تولید میشود در خود استان نیز هزینه میشود اما در موارد خاص که شامل استانهای محروم میشود از منابع کمیته امداد استفاده میشود.
وی افزود: به عنوان مثال در استان سیستان و بلوچستان تعهداتی در ساخت مسکن داریم که با هم افزایی دولت چندین هزار واحد احداث میشود که در این شرایط بخشی از این منابع از سوی کمیته امداد تأمین میشود و ربطی به منابع داخلی استان ندارد.
معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد تاکید کرد: فطریه، صدقه و زکات و … که در استان جمعآوری میشود در خود استان هزینه خواهد شد.
وی از شناسایی استانهای محروم خبر داد و گفت: استانهایی در کشور داریم که شدت فقر در آنها بالاست به همین دلیل برای شناسایی و کمک به این استانها، بر اساس میزان محرومیت شأن ضریب تا ۸ میدهیم و برای برخی دیگر نیز ضریب ویژه در نظر میگیریم.
عسکریان ادامه داد: در نهایت بر اساس ضریب فقر استانهایی که ضریب ۷ و ۸ گرفتهاند در اولویت برنامههای امداد قرار دارند که در این صورت بودجه و اعتبارات ویژهای نیز برای رفع محرومیت آنها اختصاص داده میشود.
به گفته وی، ما تولیدکننده منابع هستیم و برای خدمات رسانی به استانهای محروم و شامل ضریب، اعتبار را در اختیار حوزه حمایتی کمیته امداد قرار میدهیم و آنها بر اساس نیاز استانهای محروم هزینه میکنند.
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