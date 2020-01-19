به گزارش خبرگزاری مهر ، روابط عمومی بنیاد فرهنگی هنری رودکی در اطلاعیه خود با ذکر این این دلیل که «با توجه به مشکلات پزشکی و به درخواست شهرداد روحانی، رهبر دائم ارکستر سمفونیک تهران، تازه‌ترین کنسرت این ارکستر به رهبری منوچهر صهبایی اجرا می‌شود، توضیح داده است: «ارکستر سمفونیک تهران، بر اساس جدول اجراهای خود در تازه‌ترین رویداد، سوم بهمن ماه به روی صحنه می‌رود. این اجرا با همراهی «میترا کوته» پیانیست ایرانی-اتریشی به عنوان سولیست، یک شب دیگر نیز تمدید شد و بنا بود که استاد شهرداد روحانی، رهبر دائم ارکستر سمفونیک تهران هدایت ارکستر را در این دو اجرا به عهده داشته باشد.

نوازندگان ارکستر برای انجام اجرایی فاخر، سه نوبت با رهبری آقای روحانی تمرینات لازم را انجام دادند؛ پس از این تمرینات اما رهبر ارکستر سمفونیک تهران که پیش از این و بعد از اجرای شهریور ماه ارکستر، دچار عارضه قلبی شده بود با مشکلات جدی در ناحیه قفسه سینه مواجه می‌شود که مراجعه به پزشکان، تاکید جدی و دستور استراحت مطلق پزشکی را به همراه دارد.

بر همین اساس و به درخواست آقای روحانی و برای حفظ سلامت این هنرمند ارزنده و ضرورت ادامه معالجات، بنیاد رودکی ناگزیر شد با وجود اعلام قبلی، از استاد منوچهر صهبایی درخواست کند تا هدایت اجرای بهمن ماه ارکستر سمفونیک تهران را به عهده بگیرد؛ این تغییر بیش از هر چیز با هدف احترام به مخاطبان که چون همیشه همراه این ارکستر بوده‌اند انجام شد تا خللی دراجرا به وجود نیاید. بر این اساس ارکستر سمفونیک تهران مطابق برنامه از پیش تعیین شده اما به رهبری میهمان منوچهر صهبایی به روی صحنه می‌رود.

بنیاد رودکی ضمن قدردانی از همراهی مخاطبان ارکستر سمفونیک تهران و عذرخواهی از انجام این تغییر ناگزیر، برای آقای روحانی آرزوی شفای عاجل و تندرستی از درگاه ایزد متعال دارد.»