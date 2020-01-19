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۲۹ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۲۴

فرمانده انتظامی گلستان خبرداد

کشف ۱۶۸۵ کیلو مواد مخدر در گرگان/۴ نفر دستگیر شدند

کشف ۱۶۸۵ کیلو مواد مخدر در گرگان/۴ نفر دستگیر شدند

گرگان- فرمانده انتظامی گلستان از کشف هزار و ۶۸۵ کیلوگرم مواد مخدر در گلستان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار روح الامین قاسمی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: مأموران مبارزه با مواد مخدر گلستان طی یک عملیات پلیسی شامگاه شنبه موفق به کشف مواد مخدر شدند.

وی افزود: قاچاقچیان تصمیم داشتند که یک تن و ۶۸۵ کیلوگرم ماده مخدر از نوع تریاک را که در ۱۳۳ گالن جاساز و از استان های جنوبی بار شده بود به استان وارد کنند.

قاسمی بیان کرد: در این عملیات چهار نفر دستگیر و دو دستگاه خودرو هم توقیف شد.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۹ تن و ۳۲۵ کیلوگرم مواد مخدر در استان کشف و در این ارتباط ۱۵۱ نفر از اعضای اصلی باند قاچاق و چهار هزار و ۱۶۰ خرده فروش دستگیر شدند.

کد مطلب 4829348

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