کشف ۱۶۸۵ کیلو مواد مخدر در گرگان/۴ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار روح الامین قاسمی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: مأموران مبارزه با مواد مخدر گلستان طی یک عملیات پلیسی شامگاه شنبه موفق به کشف مواد مخدر شدند.

وی افزود: قاچاقچیان تصمیم داشتند که یک تن و ۶۸۵ کیلوگرم ماده مخدر از نوع تریاک را که در ۱۳۳ گالن جاساز و از استان های جنوبی بار شده بود به استان وارد کنند.

قاسمی بیان کرد: در این عملیات چهار نفر دستگیر و دو دستگاه خودرو هم توقیف شد.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۹ تن و ۳۲۵ کیلوگرم مواد مخدر در استان کشف و در این ارتباط ۱۵۱ نفر از اعضای اصلی باند قاچاق و چهار هزار و ۱۶۰ خرده فروش دستگیر شدند.