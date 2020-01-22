فیلم پیوند و شکست پیوند اتم ها ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، برای نخستین بار دانشمندان ویدئویی از پیوند و شکست پیوند اتم ها در مقیاس حدود نیم میلیون بار کوچکتر از قطر موی انسان ثبت کرده اند.

گروهی از محققان آلمانی و انگلیسی با استفاده از روش های میکروسکوپی توانسته اند ویدئویی از پیوند و همچنین شکستن پیوند شیمیایی بین دو اتم رنیوم(rhenium) را ثبت کنند.

اتم ها بلوک های سازنده جهان هستند و مواد اطراف ما از لایه های مختلف اتم تشکیل شده و برخی از آنها از یک لایه اتم تشکیل شده اند مانند گرافن.

در نهایت همه چیز براساس شیوه فعل و انفعال اتم ها با یکدیگر کنترل می شود. آنها عامل اصلی انفجار، فرایندهای شیمیایی داخل بدن انسان و چگونگی ایجاد انرژی خورشیدی هستند.

اکنون پیوند و شکست پیوند دو اتم ثبت شده است. «کچنگ کاسو» یکی از دستیاران تحقیق در دانشگاه اولم آلمان فرایند تصویربرداری را انجام داده است. او می گوید: به طور کاملا واضح مشخص بود چگونه دو اتم با یکدیگر جفت می شوند و این امر نشان دهنده ایجاد پیوند بین آنها بود.

همچنین هنگامیکه Re۲ در حال حرکت در یک نانوتوب بود، طول پیوند تغییر کرد. این امر نشان می دهد با توجه به محیط اطراف اتم ها، پیوند میان آنها قدرتمندتر یا ضعیف تر می شود. محققان در این پژوهش از روش TEM استفاده کردند که در آن اشعه ای پر انرژی از الکترون ها به نمونه ای بسیار نازک از یک ماده تابیده می شود.

در این تحقیق پژوهشگران از نمونه نانوتوب های کربن استفاده کردند که از لحاظ اتمی بسیار نازک و شامل سیلندرهای توخالی کربن است. این نانوتوب ها به عنوان لوله های آزمایشی مینیاتوری برای اتم ها به کار گرفته شدند.