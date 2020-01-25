به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، یک منبع دیپلماتیک غربی سخنانی را در خصوص تظاهرات میلیونی عراقی ها برای اخراج تروریست های آمریکایی، مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، این منبع اذعان کرد که نمی توان تظاهرات میلیونی عراقی ها برای اخراج آمریکا از کشور خود را نادیده انگاشت.

این منبع اظهار داشت: تظاهرات میلیونی عراقی ها، صحنه ای تأثیرگذار و بی سابقه را در این کشور رقم زد.

وی گفت: این تظاهرات میلیونی نشان داد که اغلب عراقی ها خواستار خروج آمریکایی ها از کشور خود هستند.

گفتنی است، روز گذشته میلیون ها عراقی با برگزاری تظاهرات گسترده در نقاط مختلف ضمن سر دادن شعارهای ضد آمریکایی خواستار خروج فوری تروریست های آمریکا از کشور خود شدند.