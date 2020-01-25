به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا قرار است به لندن، پایتخت انگلیس سفر کند.

بر اساس این گزارش، این سفر در روز چهارشنبه هفته جاری انجام خواهد شد.

قرار است پمپئو در جریان این سفر با مقامات ارشد انگلیس دیدار و گفتگو کند.

وزیر خارجه آمریکا در سفر مذکور با «بوریس جانسون» و «دومینیک راب»، نخست وزیر انگلیس و وزیر خارجه انگلیس دیدار خواهد کرد. در این دیدار در خصوص آخرین تحولات مربوط به برگزیت، بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.

پس از این سفر، پمپئو لندن را به مقصد اوکراین ترک خواهد کرد.