پیام سرلشکر باقری به خانواده شهید امیرعبداللهیان

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی به خانواده معظم شهید دکتر حسین امیرعبداللهیان، وزیر پرتلاش و مجاهد امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نوشت:

«با سلام و تحیات؛

شهادت پرافتخار وزیر انقلابی و جهادی امور خارجه جمهوری اسلامی ایران "آقای دکتر حسین امیرعبداللهیان" در سانحه تأسف‌بار بالگردی، در همراهی با رئیس جمهور شهید را تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم.

بی تردید مجاهدت‌های صادقانه و توأم با هوشمندی و نگاه انقلابی و جهادی آن شهید در پیشبرد سیاست خارجی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران طی مدت تصدی مسئولیت خطیر وزارت امور خارجه برای دستگاه دیپلماسی کشور الهام بخش و همواره مورد تکریم و ستایش ملت شریف و قدرشناس ایران خواهد بود.

به روح بلند او درود می‌فرستم و از درگاه حضرت ربوبی برای آن شهید والامقام علوّ درجات و همنشینی با حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا علیه السلام و برای اعضای خاندان مکرم آن شهید آرامش و سکینه قلبی طلب می‌کنم.»