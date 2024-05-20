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۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۷:۲۶

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پیام سرلشکر باقری به خانواده شهید امیرعبداللهیان

پیام سرلشکر باقری به خانواده شهید امیرعبداللهیان

رییس ستاد کل نیروهدی مسلح در پیامی به خانواده معظم شهید امیرعبداللهیان، وزیر فقید امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی به خانواده معظم شهید دکتر حسین امیرعبداللهیان، وزیر پرتلاش و مجاهد امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نوشت:

«با سلام و تحیات؛

شهادت پرافتخار وزیر انقلابی و جهادی امور خارجه جمهوری اسلامی ایران "آقای دکتر حسین امیرعبداللهیان" در سانحه تأسف‌بار بالگردی، در همراهی با رئیس جمهور شهید را تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم.

بی تردید مجاهدت‌های صادقانه و توأم با هوشمندی و نگاه انقلابی و جهادی آن شهید در پیشبرد سیاست خارجی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران طی مدت تصدی مسئولیت خطیر وزارت امور خارجه برای دستگاه دیپلماسی کشور الهام بخش و همواره مورد تکریم و ستایش ملت شریف و قدرشناس ایران خواهد بود.

به روح بلند او درود می‌فرستم و از درگاه حضرت ربوبی برای آن شهید والامقام علوّ درجات و همنشینی با حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا علیه السلام و برای اعضای خاندان مکرم آن شهید آرامش و سکینه قلبی طلب می‌کنم.»

کد مطلب 6113821

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