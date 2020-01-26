مراقب تبعات رژیم های غذایی آنلاین باشید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیرنگ نیستانی، با اشاره به اینکه هیچ مشکل تغذیه‌ای را نمی‌توان بدون مراجعه به پزشک متخصص حل کرد، توضیح داد: در رژیم‌های غذایی آنلاین بسیاری از عوامل مهم در تعیین آداب تغذیه‌ای مناسب هر فرد در نظر گرفته نمی‌شود.

این متخصص تغذیه و رژیم درمانی، با اشاره به نکات حائز اهمیت در تعیین یک رژیم غذایی مناسب برای هر فرد، عنوان کرد: افراد برای دریافت مشاوره تغذیه مناسب باید پزشک را از وضعیت سلامت، اقتصاد، فرهنگ و عادات غذایی خود مطلع کنند و بهتر است سمت و سوی مشاوره تغذیه، اصلاح عادات غذایی فرد با امید پایایی و تداوم برنامه غذایی باشد.

به گفته وی، در رژیم‌های آنلاین و توصیه‌هایی که بین افراد دست به دست می‌شود، هیچ کدام از این عوامل در نظر گرفته نمی‌شود.

مدیرگروه تحقیقات تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ادامه داد: استفاده از آداب غذایی توصیه شده توسط افراد عادی یا قوانین کلی که در اینترنت به چشم می‌خورد، به هیچ وجه منطقی نیست، چراکه برنامه‌های تغذیه‌ای همچون لباس‌های فری سایز نیستند که به تن همه بیایند.

وی با اشاره به لزوم مراجعه به افراد اهل فن و متخصص در این زمینه، اظهار کرد: پرسش مهم این است که فردی که تصور می‌کند از راه تغذیه می‌تواند گره مشکل خود را باز کند، تا چه زمانی می‌تواند اجرای برنامه غذایی دریافتی را ادامه دهد. اگر مدت کوتاهی بتوانند از آن پیروی کند، تلاش‌هایش بی نتیجه است و به سرعت به شرایط قبلی باز می‌گردد که این موضوع ممکن است هزینه سنگینی داشته باشد.

نیستانی تغییر عادات غذایی را امری بسیار دشواری دانست و افزود: این سختی را باید با کمک متخصصان کاهش دهیم تا بتوانیم در مسیر سبک زندگی سالم گام برداریم. از طرفی بسیاری از نیازهای اساسی بدن از طریق خوردن و آشامیدن تأمین می‌شود و اندام‌های مختلف از بدو تولد با دریافت مواد غذایی لازم رشد می‌کنند، به همین دلیل رژیمی مناسب است که هم نیازها را تأمین کند و هم آسیبی به بدن نرساند، اما رژیم‌های غذایی آنلاین یا توصیه اطرافیان به هیچ کدام از این نکات توجه نمی‌کند.

این متخصص تغذیه و رژیم درمانی، به تبعات ناگواری که پیروی از این رژیم‌ها برای افراد با مشکلات پاتولوژی به همراه دارد، اشاره کرد و گفت: افرادی که با مشکلاتی نظیر کبد چرب، دیابت و بیماری‌های قلبی و عروقی دست و پنجه نرم می‌کنند، نیاز به مداخله افراد با دانش پایه پزشکی دارند و جستجو در اینترنت و فضای مجازی نه تنها دردی از آن‌ها دوا نخواهد کرد بلکه ممکن است روند درمان واقعی را نیز دشوارتر کند.

نیستانی در خصوص مشاوره‌های آنلاینی که این اواخر بسیار گسترش یافته است، گفت: بسیاری از متخصصان اقدام به مشاوره افراد از طریق فضای مجازی کرده اند؛ به طوری که پرسشنامه‌های آنلاینی را طراحی کرده و مطابق با پاسخ افراد، برنامه غذایی مناسب را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند، اما این موضوع که چه میزان این روش مؤثر است را نمی‌توان دقیق بیان کرد، چراکه به علت نوپا بودن این روش، هنوز ارزیابی در این خصوص صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه همچنان بسیاری از پزشکان به لزوم برقراری ارتباط نزدیک با بیمار معتقدند، ادامه داد: هیچ راه حلی برای رفع معضلات تغذیه‌ای وجود ندارد که شما را از مراجعه به متخصص، به صورت حضوری یا آنلاین بی نیاز کند.